L'exploit du Malawi, le Maroc solide... La première journée de la CAN en bref

Les favoris ne tiennent pas tous leurs rangs. Alors que la première journée de poule vient de s’achever à la CAN féminine, il est l’heure de faire le point sur les forces en présence.

La grosse surprise malawite

Dans le groupe A, le Maroc a écarté le Kenya (4-0) pour prendre la tête, devant l’Algérie, victorieuse contre le Sénégal (2-0). Les deux pays voisins s’affrontent pour décider de la qualif’ à 22h ce jeudi. Battue par la Tanzanie (2-1), l’Afrique du Sud va vite devoir relever la tête face à la Côte d’Ivoire dans le groupe B, qui s’est largement imposée contre le Burkina Faso (4-1).

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La grosse surprise de cette première journée est venu du côté du Malawi et du groupe C. Portées par les sœurs Chawinga, les Malawites ont fait tomber le Nigeria, 10 fois champions d’Afrique chez les femmes (3-2). Dans ce même groupe, la Zambie a écrasé l’Égypte (6-0), avant de retrouver le Nigeria, certainement fâché lors de la deuxième journée. Enfin, dans le groupe D, le Ghana a écarté le Cap-Vert (2-0) avant que le Cameroun n’en fasse de même avec le Mali (2-1).

Et si le Malawi et son infernal duo choquaient le continent ?

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