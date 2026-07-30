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De la prison requise pour deux ultras après l'agression des joueurs de l'OGC Nice

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De la prison requise pour deux ultras après l'agression des joueurs de l'OGC Nice

La justice nous rattrape toujours. Il y a moins d’un an, en novembre 2025, les joueurs de Nice, dont Terem Moffi et Jérémie Boga, avaient été agressés par leurs supporters, à cause des mauvais résultats après la défaite face à Lorient (3-1).

Ce mercredi, deux de ces ultras de la « Populaire Sud » ont vu le parquet de Nice requérir des peines de deux ans de prison, dont un ferme pour le premier, et deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt contre le deuxième, selon L’Équipe.

Un « guet-apens » selon le procureur

Le procureur Damien Martinelli a estimé qu’il s’agissait « d’un guet-apens », et les violences et humiliations sur les joueurs sont avérées. En effet, les deux prévenus ont été autorisés à monter dans le bus des joueurs avant les échauffourées pour leur assurer qu’ils souhaitaient seulement discuter avec eux, et qu’il n’y aurait pas de violence. Finalement, certains joueurs avaient subi des crachats et des insultes. Pire encore, Jérémie Boga et Terem Moffi ont été violemment bousculés.

Le tribunal correctionnel de Nice a mis sa décision au délibéré au 11 septembre prochain.

Nice fait tourner l'OM en bourrique

EM

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