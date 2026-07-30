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L'AS Monaco casse sa tirelire pour l'attaquant d'un club relégué

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L'AS Monaco casse sa tirelire pour l'attaquant d'un club relégué

Champagne chez les Kita. Matthis Abline quitte officiellement le FC Nantes et s’engage à l’AS Monaco. Avec 25 millions d’euros (+ 5 de bonus) annoncés par Ouest-France, il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire du club octuple champion de France, au-dessus de celle de Nathan Zézé en Arabie saoudite l’été dernier (20 millions d’euros). L’attaquant de 23 ans, aux 8 buts et 7 passes décisives en 34 matchs la saison dernière, s’engage jusqu’en 2031 sur le Rocher pour y découvrir déjà son cinquième club pro.

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Masse salariale toujours encadrée à l’AS Monaco

Celui qui a disputé l’Euro U21 en 2025 (un but et une passe décisive en 5 bouts de matchs) retrouve son coéquipier Bleuet Christian Mawissa et surtout la Ligue 1, que le FC Nantes quitte par la petite porte d’une relégation. Le club de la Principauté boucle enfin un dossier qu’il avait ouvert en avril. Sa masse salariale étant encadrée par la DNCG, ce transfert peut aussi signifier que de grosses ventes pourraient suivre en plus de Maghnes Akliouche, notamment le titulaire à la pointe de l’attaque Folarin Balogun.

Faudra demander l’aval de Trump avant par contre.

Vers un transfert à 30 millions d’euros pour Matthis Abline

NB

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