AblIN Monaco. Matthis Abline est en bonne voie pour signer à l’AS Monaco contre un chèque d’environ 30 millions d’euros, rapporte L’Équipe. L’avant-centre, séduit par le projet monégasque auquel il a donné son accord, deviendrait alors la plus grosse vente de l’histoire du FC Nantes, largement au-dessus des 20 patates déposées (hors bonus) par le Neom SC (Arabie saoudite) sur Nathan Zézé l’été dernier.

L’ASM devance Crystal Palace et le Paris FC, de grosses ventes pourraient suivre

Sujet de tractations, l’ancien international espoir de 23 ans, à 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, était pisté par Crystal Palace dans une moindre mesure, et par le Paris FC qui a formulé une offre insuffisante pour les dirigeants nantais. Ces derniers en attendaient 30 millions d’euros, finalement proposés par l’ASM.

Le club de la Principauté était sur le dossier depuis avril et s’offre un attaquant qui continue de progresser individuellement, malgré une saison terminée par une relégation avec les Canaris. Alors que sa masse salariale est encadrée par la DNCG, de grosses ventes pourraient suivre en plus de Maghnes Akliouche, notamment le titulaire à la pointe de l’attaque Folarin Balogun, toujours selon le quotidien.

Plutôt de se faire prendre son meilleur canapé par l’huissier, autant aller à IKEA avant de se retrouver le cul par terre.

Un joueur porté disparu de retour à l’entraînement au FC Nantes