Le petit cadeau de Ligue 1+ avant la reprise

Du foot, du foot, encore du foot. Ceux qui espéraient souffler un peu après les 104 rencontres du Mondial peuvent déjà ranger leurs illusions. Ligue 1+ a dévoilé, dans un communiqué, son programme estival, avec la couverture d’une trentaine de matchs amicaux entre le 25 juillet et le 16 août. La chaîne l’assure : « Jamais une chaîne n’aura proposé une couverture aussi complète de la préparation estivale des clubs de Ligue 1. »

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Quelques belles affiches au menu

Le programme ne manque pas de charme. Lens retrouvera Pierre Sage face à Crystal Palace le 28 juillet, Monaco ira défier Liverpool à Anfield le 9 août, pendant que Marseille recevra l’Athletic Bilbao ce même jour.

Plusieurs affiches 100 % Ligue 1 sont aussi programmées, à commencer par un derby du Sud entre l’OM et Nice dès le 25 juillet. À noter également un Angers-Paris FC le 15 août, ainsi qu’un Le Mans-Le Havre à la même date.

À vos calendriers.

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