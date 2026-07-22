Ces transferts que vous avez manqués en Ligue 1

Après six semaines passées dans la machine à laver Coupe du monde, avec la tête dans le guidon et les matchs permanents, l'heure est venue de se tourner vers la Ligue 1. Le championnat reprend dans un mois tout pile et certains clubs ont déjà avancé dans leur mercato. Voici les transferts qu'il ne fallait pas louper.

Cuisance, un pari à la Thauvin ?

Jean-Louis Leca a ressorti son livre de vieilles recettes qui lui avait permis de réaliser l’un des plus gros coups du mercato de Ligue 1 la saison passée, avec Florian Thauvin. Alors, avec les mêmes ingrédients, Lens a enrôlé dans ses troupes Michaël Cuisance. Champion d’Europe avec le Bayern en 2020, puis flop total avec l’OM, à 26 balais, le milieu offensif a enchaîné les expériences peu concluantes, en passant de la Serie B italienne à la deuxième division allemande. Après deux saisons au Hertha Berlin, il va pouvoir goûter une nouvelle fois à la Ligue des champions. Et pourquoi pas se faire un nom dans l’Hexagone ?

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Tanguy revient chez sa mère patrie

L’exil a trop duré pour Tanguy Kouassi. Six piges après avoir quitté la France et le PSG avant même d’avoir signé son premier contrat pro, le défenseur central s’est engagé pour deux saisons à Lille. À l’aube d’une aventure en Ligue des champions sous les ordres d’Ancelotti Jr, le club de la capitale des Flandres est en pleine reconstruction après le départ de plusieurs joueurs libres (Thomas Meunier, Aïssa Mandi, Nabil Bentaleb ou encore Chancel Mbemba). Petit rappel : PSG-Lille le 28 août. Un petit but de la tête au Parc ?

Un nom qui claque chez les Gones

Après la hype Summerville pendant le Mondial, voici celle Julian Duranville en Ligue 1. L’international belge va avoir la lourde tâche de remplacer Afonso Moreira, parti à Leverkusen, qui avait fait tourner tant de têtes près du Rhône, la saison passée. Il débarque dans un Lyon déjà très actif sur le marché avec trois autres recrues cet été : Mads Bidstrup, Kaïl Boudache et Mohamed Ouédraogo. Première mission : passer ces foutus barrages pour vivre de vraies soirées étoilées cet automne.

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Mayenda, un chef de file très coûteux

Rennes a sorti le chéquier pour le faire venir, alors Eliezer Mayenda a intérêt à régaler le Roazhon Park la saison prochaine. Débarqué pour 22 patates en provenance de Sunderland, l’Espagnol est, pour le moment, le deuxième plus gros transfert de ce mercato en Ligue 1 (Patrick Zabi a été acheté par le PFC pour 25). Habitué à bien vendre, en Bretagne, on a pu se permettre de mettre les moyens de ses ambitions pour offrir à Franck Haise un effectif lui permettant de jouer sur tous les tableaux avec les venues de (B)ryan Reynolds, Gonçalo Oliveira, Arnaud Nordin (déjà prêté la saison dernière), Issa Soumaré ou encore Adrien Thomasson.

Ici, c’est Pagis

Le PFC veut changer de standing, et ça se voit. Déjà 65 barres dépensées par le club de la capitale en ce début de mercato, et Pablo Pagis arrive comme l’un des gros coups de l’été. Dix pions et cinq passes décisives pour sa première saison complète en Ligue 1 à 23 balais, l’ex-Merlu va former une attaque new look à Jean-Bouin avec l’arrivée très fraîche de Lassine Sinayoko. Et comme c’est cool de pouvoir dépenser sans compter, le Paris FC s’est renforcé derrière avec l’arrivée définitive de Diego Coppola et dans l’entrejeu avec Patrick Zabi, en provenance de Reims, le plus gros transfert de ce mercato. Une saison pagistrale pour le PFC ?

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Le retour d’un costaud au HAC

Avec les moyens titanesques qui les caractérisent tant, Le Havre et Demba Ba doivent se creuser les méninges pour dénicher la moindre perle rare et composer l’effectif à bas prix. Amir Richardson en fait partie, lui qui a été formé sur la côte normande. Le milieu de terrain de 24 printemps, qui a connu des expériences à Reims, à la Fiorentina et à Copenhague, a rejoint son club formateur en prêt pour la saison pour renforcer l’entrejeu du club havrais. Comme un poisson dans l’eau.

Abergel, suivre le cap Pantaloni

À peine la rupture consommée, déjà les retrouvailles. S’il y en a bien un qui n’avait pas avalé la pilule de la séparation entre Pantaloni et Lorient, c’était bien Laurent Abergel. Alors, après sept ans dans le Morbihan, il claque la porte pour suivre son entraîneur préféré dans le sud de la France, à l’OGC Nice. Un transfert libre qui reste la seule opération niçoise de l’été, malgré un dégraissage XXL (Charles Vanhoutte, Gabin Bernardeau, Maxime Dupé, Kaïl Boudache, Tanguy Ndombele, fin des prêts d’Elye Wahi et Juma Bah, et retraite de Dante).

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Le Bison futé du Mans se nomme Brahimi

Un trafic fluide entre Brahimi et Le Mans. Il y a six ans, le club sarthois évoluait en National et, dans ses rangs, un jeune ailier de 20 berges, auteur de 12 pions en 34 matchs, voyait les portes du monde pro s’ouvrir à lui. Angers, Nice, Brest : Bilal Brahimi a enchaîné les expériences dans l’Hexagone avant de s’exiler, sans grande réussite, en Belgique ou au Brésil, du côté de chez Neymar. Surnommé le Bison, l’Algérien est revenu au Mans pour se relancer après la remontée en Ligue 1 des Sang et Or.

Un Detourbet à Monaco avant Manchester City

25 millions d’euros. C’est l’énorme chèque qu’a signé Manchester City pour attirer la pépite de l’ESTAC de 19 ans, Mathys Detourbet. Enfin, il est toujours bon de rappeler que Troyes fait partie du City Football Group, si vous voyez là où on veut en venir. Avant de jouer avec Erling Haaland et compagnie, l’ailier, auteur de quatre réalisations et de sept caviars en Ligue 2, va faire un petit détour par Monaco en prêt pour la saison et exposer tout son talent au public de l’Hexagone. Il est peut-être là, le nouveau Kyks.

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Ça se bouscule à Marignane

En vrai, c’est un mensonge. On était habitué à des étés dignes d’un défilé au Festival de Cannes sur la Canebière ; cette année, c’est silence radio du côté de l’Olympique de Marseille. Dans la panade financièrement, l’OM n’a fait que vendre depuis le début du mercato. Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré ou encore Pierre-Emerick Aubameyang : tous ont quitté le Vieux-Port, laissant une attaque olympienne totalement décimée entre les mains de Bruno Genesio. Pour mieux recruter au mois d’août ?

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