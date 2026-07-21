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Un champion du monde 2018 à Dunkerque ?

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Un champion du monde 2018 à Dunkerque ?

Alors là, sacré poisson. Le plus difficile à retrouver des champions du monde 2018 serait sur le point de rebondir dans Ch’Nord selon L’Equipe. À 37 balais, Steven Nzonzi débarquerait à l’USL Dunkerque, libre depuis la fin de son contrat avec Stoke City. Un accord de principe aurait bien été trouvé entre l’ancien Rennais et le club marine et blanc.

Un rôle de cadre à assurer

Le milieu de terrain devrait donc refouler donc les pelouses de Ligue 2 après l’avoir connue en 2008-2009 avec Amiens dans l’optique d’assumer un rôle de cadre auprès des jeunes. Les Nordistes compteront notamment sur le bonhomme longiligne pour faire briller les mômes Thena Massock et Franck Atoen. Après avoir rêvé des barrages pour filer en Ligue 1 en 2025, les Dunkerquois ont terminé la dernière saison dans le ventre mou de l’antichambre.

Nzonzi n’a plus rien à perdre, pas même ses cheveux.

 

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