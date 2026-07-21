Donald Trump se targue d’avoir accueilli le meilleur Mondial de l’histoire

On se rassure comme on peut, et dans le déni. Alors que le président libanais Joseph Aoun a été reçu ce mardi à la Maison Blanche, Donald Trump a profité de l’occasion pour clamer haut et fort que cette Coupe du monde s’avère« la plus réussie de l’histoire. »

« Il n’y a pas eu de manifestations, ni de crimes, s’extasie le POTUS. […] Tout le monde a adoré notre pays. J’ai vu les Ecossais, les Norvégiens et bien d’autres aimer être ici, peu importe où ils vivent. Je souhaite féliciter tout le monde pour le travail qui a été réalisé, et notamment toutes les personnes présentes dans cette pièce parce qu’elles étaient impliquées. »

Et rebelote ?

« J’étais avec Gianni l’autre jour, il m’a dit qu’il n’aurait jamais pensé que cela se passerait aussi bien, sans la moindre difficulté, poursuit le bonhomme orange. Le pays a simplement vibré ensemble. […] Cette Coupe du monde est quatre fois plus réussie que n’importe quelle Coupe du monde organisée auparavant. Et c’est même cinq fois plus d’après ce que l’on m’a dit. Je ne serais pas contre en organiser une autre mais je vais laisser la prochaine aux Européens. »

Avec le Groenland et Cuba comme co-organisateurs ?

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