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Chelsea s’offre Morgan Rogers pour un montant record

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Chelsea s’offre Morgan Rogers pour un montant record

L’acheteur compulsif a encore frappé, et nul besoin des soldes. Après un Mondial des plus solides, Morgan Rogers rejoint les rangs de Chelsea. Le milieu offensif rallie les rangs de Xabi Alonso jusqu’en 2033 pour la modique somme de 117 millions de livres (137 millions d’euros). Il s’agit du cinquième transfert le plus délirant de toute l’histoire du ballon rond derrière Neymar (222 millions d’euros) et Kylian Mbappé (180 millions d’euros) au PSG, Ousmane Dembélé (150 millions d’euros) au Barça et… Alexander Isak (145 millions d’euros) à Liverpool.

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Un visage connu de PL et d’Europe

Véritable pilier des vagues offensives d’Aston Villa, le bonhomme a remporté la Ligue Europa sous les ordres d’Unai Emery. La saison passée Rogers a notamment claqué 15 caramels pour autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Alors qu’il était courtisé par Arsenal, le Lion s’apprête à taper le cuir avec Cole Palmer, son pote du centre de formation de Manchester City.

Allez, une future nouvelle inspi pour notre rubrique consacrée aux Blues du placard dans le mag.

Maxence Lacroix se dirige vers un cador de Premier League

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