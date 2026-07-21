Un ancien taulier du RC Lens signe au Neom SC

Sarr pique les yeux. L’ancien Lensois Malang Sarr s’est engagé librement du côté du Neom SC, comme annoncé par le club sur les réseaux sociaux. La durée de son contrat n’a pas été précisée.

Ballotté de prêt en prêt durant son passage à Chelsea, sans jamais vraiment avoir l’occasion d’exprimer pleinement son potentiel, le type de 27 ans s’est refait une santé à Lens. Après deux saisons dans Ch’Nord, le défenseur central s’apprête à découvrir un quatrième championnat, cette fois sous les ordres de ce bon vieux Christophe Galtier.

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Du beau monde à retrouver

À Neom, huitième de Saudi Pro League la saison passée, le bonhomme ne sera pas franchement dépaysé : il retrouvera plusieurs anciens de Ligue 1, dont Marcin Bulka, Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette. Il pourrait même composer une charnière centrale franco-française avec Nathan Zézé, l’international Espoirs arrivé l’été dernier.

De la ferme au pétrole, il n’y a qu’un pas.

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