Le nouveau craquage de Christophe Galtier

Le nouveau craquage de Christophe Galtier

Et pas de LV2 cette fois. Après une nouvelle défaite lourde du Neom SC face à Al-Ahli (0-3), Christophe Galtier a complètement craqué. Battue pour la cinquième fois lors de ses sept derniers matchs, l’équipe du projet XXL saoudien a encore sombré, encaissant trois buts en douze minutes (55e, 64e, 67e), avec un penalty concédé et une expulsion dans la foulée.

Galtier, furieux, a même quitté le stade avant le coup de sifflet final. En conférence de presse, le technicien français n’a pas mâché ses mots : « Les joueurs vont découvrir qui est Christophe Galtier dans les prochains jours. Certains ne respectent pas le championnat et prennent les choses pour acquises. Mais ça va changer. » Sans citer de noms, l’ancien coach du PSG promet des changements forts dès les prochains matchs.

Des têtes vont tomber

Plus posé ensuite, Galtier a détaillé ce qui l’a fait exploser : « On répète toujours les mêmes erreurs. La première nous coûte un penalty indiscutable, puis le match bascule avec l’expulsion et le deuxième but. » Et la menace est claire : « Je vais écarter des joueurs du onze de départ, locaux comme étrangers. Les décisions seront prises en fonction des erreurs répétées. »

Seuls quelques cadres trouvent grâce à ses yeux, comme Salman Al-Faraj, Mohammed Al-Breik ou Ahmed Hegazi, « qui connaissent la valeur du championnat ». Pour les autres, le message est limpide : le statut ne protège plus personne.

À Neom, le projet est colossal, tout comme le bagage linguistique de l’ancien coach des Verts.

Christophe Galtier pousse un coup de gueule en anglais

