Joaquín Panichelli a un rêve pour la suite de sa carrière

Certains rêvent de jouer pour les plus grands clubs européens, d’autres en Argentine. C’est le cas de Joaquín Panichelli, l’attaquant de Strasbourg, qui ne se voit pas finir sa carrière sans évoluer dans un club argentin. Le natif de Córdoba a connu plusieurs clubs dans sa jeunesse, dont River Plate, mais il a débuté chez les professionnels en Espagne.

River Plate dans un coin de sa tête

« Quand je peux, j’essaie de regarder River, surtout les gros matchs de la Libertadores, a-t-il expliqué dans le podcast du streamer La Agusneta. J’en parle beaucoup avec ma famille : l’entrée sur le terrain, le stade rempli, les gens qui chantent, et de profiter de chaque instant. C’est ce qui me reste à vivre en Argentine, vivre pleinement le football argentin, et je veux en profiter au maximum. À l’avenir, ça me plairait beaucoup. »

Panichelli a quitté River Plate pour le Deportivo Alavés en 2023, alors qu’il évoluait avec l’équipe réserve, sans avoir eu l’opportunité de faire ses débuts en professionnel en équipe A. L’attaquant de 23 ans, qui comptabilise 14 buts cette saison en Ligue 1, a encore le temps de voir venir.

Bah oui, il faut d’aborder faire le chemin Strasbourg-Chelsea.

