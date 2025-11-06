S’abonner au mag
  • International
  • Argentine

Joaquín Panichelli et Valentín Barco sélectionnés avec l’Argentine

TM
Joaquín Panichelli et Valentín Barco sélectionnés avec l’Argentine

Une juste récompense.

Étincelants avec Strasbourg depuis le début de la saison, Joaquín Panichelli et Valentín Barco ont été sélectionnés avec l’Argentine. C’est une première pour le meilleur buteur de la Ligue 1 (9 buts en 11 matchs), tandis que son coéquipier a déjà porté la tunique de l’Albiceleste à une reprise. Les joueurs du Racing ne sont pas les seuls du championnat français à être appelés par Lionel Scaloni puisque Geronimo Rulli (OM) et Nicolas Tagliafico (OL) seront également présents dans le groupe des champions du monde, qui affrontera l’Angola en match amical le 14 novembre prochain.

Believe, croire en nos rêves.

TM

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!