La Ligue des nations est pour l’Espagne

Las mejoras, de loin.

L’Espagne remporte sa deuxième Ligue des nations. Après un p’tit 0-0 à l’aller en Allemagne, la Roja terrasse les tombeuses des Bleues cet été trois buts à rien et réalise le doublé, deux ans après avoir battu les Bleues en finale (2-0). Même sans Aítana Bonmati, la Selección est increvable.

Claudia Pina y est allée de son doublé, intercalé d’un joli but de Vicky Lopez, qui n’a toujours que 19 ans. Championnes du monde, vice-championnes d’Europe, doubles gagnantes de la Ligue des nations : le palmarès de l’Espagne des années 2020 est très sympa. Et 56 000 personnes ont assisté à la rencontre, disputée dans le stade de l’Atlético de Madrid.

💥 ¡¡¡𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!! ¡Se adelanta España tras una magnífica jugada combinativa que convierte Claudia Pina! 🇪🇸 1-0 🇩🇪 | 61' 📺 @La1_tve#LaFinalContigo | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/5flCew5CCk — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 2, 2025

Le foot est un sport qui se joue à 11. Et à la fin, c’est quand même souvent l’Espagne qui gagne.

