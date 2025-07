L’Espagne sort l’Allemagne dans la douleur et rejoint l’Angleterre en finale !

Allemagne 0 – 1 Espagne

Buts : Aitana Bonmatí (113e) pour la Roja

Dans le Letzigrund de Zürich, cette seconde demi-finale de l’Euro offrait au public une alléchante affiche entre l’Allemagne, tombeuse des Françaises en quarts, et l’Espagne, championne du monde en titre et facile victorieuse de ses cinq premiers matchs dans la compétition. Une rencontre ultra-dominée par les Espagnoles, qui ont finalement réussi à sortie du bourbier allemand grâce à l’inévitable Bonmatí. La double-Ballon d’or en titre permet à la Roja de s’offrir une première finale d’Euro dans son histoire, et peut-être un premier graal européen face à l’Angleterre dimanche à Bâle.

Contre-attaque vs possession

Rentrée dans ce match sur ses bases de possession et d’occupation du camp adverse, la Roja prend cependant quelques mauvais réflexes en ce début de rencontre. Dont celui de rendre quelques ballons, permettant aux Allemandes de faire parler la poudre en contre. C’est de cette manière que la Frauen-Mannschaft passe pas loin d’ouvrir le score dès les premières minutes de jeu, mais Klara Bühl ne parvient pas à cadrer sous la pression des deux défenseuses espagnoles revenues en catastrophe. À cause d’un bloc adverse comptact, les Espagnoles ne peuvent allumer leur première mèche qu’à la vingtième minute : sur un coup de billard dans la surface, Esther Gonzalez Rodriguez allume la cage allemande mais sa frappe coup-du-pied trop axée est claquée en corner par Berger.

Les alertes allemandes en contre ont de quoi piquer les Ibériques dans leur ego, qui font passer un sale dernier quart d’heure à leurs adversaires. La capitaine Irene Paredes voit sa tête sur corner vient mourir sur le poteau gauche de Berger, puis juste avant la mi-temps par Esther Gonzalez Rodriguez, autrice d’un superbe contrôle sur une grandiose ouverture de Patricia Guijarro, ne peut tromper l’insubmersible Berger.

La résistance allemande reprend du service au retour des vestiaire. Sur chaque offensive espagnole, la bande à Christian Wück parvient toujours à laisser un bout d’orteil traîner, à l’image de cette nouvelle frappe d’Esther contrée Sophia Kleinherne peu avant l’heure de jeu. Malgré une importante débauche d’énergie en défense, les Allemandes continuent à utiliser le contre et l’infatigable Klara Bühl, dont la frappe est bien arrêtée des pieds par Coll, finalement très peu mise à contribution depuis le début du match. Les minutes s’écoulent à Zürich, l’Allemagne tient et réutilise la même tactique qui lui avait permis de battre la France au tour précédent.

Du chaos dans l’air… puis le génie

Visuellement, cette fin de match s’apparente à une séquence de handball, une charnière allemande acculée derrière et des attaquantes de la Roja peinant à trouver l’ouverture. Seule option pour la Frauen-Mannschaft, les coups de pied arrêtés, comme ce coup franc plein axe de l’intenable Klara Bühl qui frôle le poteau de Coll et passe pas loin de crucifier les efforts espagnols. C’est ensuite la gardienne du Barça qui sauve les siennes à la dernière seconde, en repoussant une balle contrée par sa défense puis une frappe puissante de Wamser.

Pas de décision faite, la prolongation s’ouvre, nouvelle coutume dans cet Euro suisse. Une prolongation qui comme trop souvent ne rime pas avec actions, la faute à des jambes lourdes de part et d’autre. Une bataille mentale et physique, dans laquelle la solution vient enfin d’Aitana Bonmatí. Lancée sur le côté droit, la géniale créatrice décoche une frappe puissante dans un angle fermé qui trompe Berger qui s’attendait à un centre (0-1, 113e). Une dernière parade salvatrice de Coll, et l’Espagne est libérée ! Elles défiera l’Angleterre ce dimanche à Bâle, pour tenter d’aller chercher un historique doublé Mondial-Euro, et au passage accrocher un premier graal européen à son palmarès.

Allemagne (5-4-1) : Berger – Wamser, Kleinherne (Lohmann, 97e), Minge, Knaak, Kett – Brand, Senss (Schuller, 115e), Däbritz (Dallmann, 64e), Bühl – Hoffmann (Cerci, 86e). Sélectionneur : Christian Wück.

Espagne (4-3-3) : Coll – Batlle, Paredes, Mendez, Carmona – Bonmatí, Guijarro, Putellas – Caldentey (Martin-Prieto, 103e), Esther Gonzalez (Paralluelo, 67e), Pina (Del Castillo, 77e). Sélectionneuse : Montserrat Tomé.

