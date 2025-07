Audiences : Allemagne-Espagne au coude-à-coude avec Philippe Etchebest

Philippe is the best.

Une demi-finale de l’Euro, Les Invisibles et Cauchemar en cuisine. Trois programmes, très différents, mais au coude à coude au niveau des audiences. Si la série de France 2 a pris les devants avec environ 3 millions de petits curieux qui ont souhaité regarder l’épisode pour la 18e fois, Allemagne-Espagne et l’émission où l’on voit un Philou très énervé à longueur de soirée ont été dans un mouchoir de poche. Petit avantage pour Lizarazu et Margotton qui ont fait vibrer plus de 2 millions de suiveurs pendant que M6 n’a rameuté « que » 1,95 millions de personnes.

La finale au même moment que l’arrivée du Tour de France

En même temps, comment ne pas craquer devant les remontrances du Nicolas Pallois de la cuisine ? Depuis 2015, le chef cuisto a su concocter sa recette pour figurer en haut des audiences, et ça a l’air de payer. Plus qu’un 0-1 bien mauvais dans une rencontre qui s’est décidée sur une mauvaise appréciation de Berger, héroïque avant cela.

Dimanche, ça ne risque pas de s’arranger pour la finale de l’Euro. Le match, qui débutera à 18 heures, se jouera en même temps… que l’arrivée du Tour de France, dans une étape qui promet d’être dynamitée par la butte Montmartre.

Les Françaises avaient vraiment pensé à tout.

