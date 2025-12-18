Après le foot, la radio, la télé, la danse et le cinéma, Adil Rami découvre le théâtre

Après les boulevards dans la défense, le théâtre de boulevard.

Adil Rami, G.O. assumé de la Coupe du monde 2018 et désormais consultant pour la chaîne Ligue 1+, va s’essayer au sixième art : la scène, le théâtre, les planches. À partir du 21 janvier, l’ancien Marseillais sera la tête d’affiche du Jeu de la vérité, la pièce de Philippe Lellouche, comme il l’a déclaré au Parisien.

Une opportunité née de la manière la moins conventionnelle possible. « Il y a quelques mois, je suis tombé sur Philippe Lellouche un soir dans une boutique parisienne. Il m’a demandé ce que je devenais. Je lui ai répondu que je venais de jouer un rôle dans un épisode de Léo Mattéï avec Jean-Luc Reichmann. Il m’a demandé si j’avais aimé. J’ai dit que j’avais adoré. Il m’a alors lancé : “Eh bien rendez-vous ce soir, j’ai un truc pour toi.” Il voulait me donner un rôle. » Simple, le marché du travail, non ?

« J’ai l’impression que ma vie de footballeur, c’était un entraînement pour celle de comédien »

Visiblement, Lellouche a vu un potentiel. Un génie de la scène en devenir, peut-être. Ce qu’il ne savait sans doute pas, en revanche, c’est que sa pièce deviendrait le premier livre que Rami lirait entièrement. « Le premier livre que j’ai lu, c’est le script de la pièce, de A à Z. Et je l’ai fait plus de vingt fois. » Il n’est jamais trop tard pour une première fois. Mais l’ancien Lillois en était persuadé, au fond de lui : « J’ai l’impression que ma vie de footballeur, c’était un entraînement pour celle de comédien. »

Pour les premières dates, Rami s’attend à accueillir du beau monde. Steve Mandanda, Florian Thauvin, Olivier Giroud, voire Didier Deschamps ont prévu de venir. Même la famille Zidane est annoncée sur la tournée.

Et qui sait, peut-être reverra-t-on un jour Zizou… sur scène.

