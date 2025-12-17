S’abonner au mag
  Coupe intercontinentale
  Finale
  PSG-Flamengo (1-1, 2-1 TAB)

Les tops et les flops de PSG-Flamengo

Par Baptiste Brenot et Théo Juvenet

À défaut d’avoir vu du bon football pour le retour de la Coupe intercontinentale, ce PSG-Flamengo nous a offert des parades, beaucoup de penaltys et des passes approximatives. Bousculé par des Brésiliens combatifs, Paris s’en est remis au talent de Matveï Safonov, qui masque ce mercredi soir une performance parisienne sans goût.

Les tops

Matvey Safonov

A passé deux heures à s’emmerder dans son but, on aurait pu le remplacer par Mamadou Sakho que personne n’aurait rien vu. Sauf aux pénos…

Jorginho

Il n’avait qu’une mission en tant qu’ancien Blue : faire encore chier le PSG avec ce qu’il sait faire de mieux : un péno. Il aurait bien aidé ses coéquipiers s’il était resté sur le terrain.

Giorgian De Arrascaeta

A fait passer Marquinhos pour une merguez après avoir balancé une saucisse à son gardien. L’asado uruguayen, vous connaissiez pas ?

Warren Zaïre-Emery

Le seul Parisien avec Safonov qui avait réellement des choses à gagner ce soir.

Les flops

Lucas Chevalier

Sans jouer et pourtant dans le camp des vainqueurs, il a perdu encore plus gros que l’adversaire. Benched ?

Agustin Rossi

Sa passe dé sur Fabián Ruiz a été annulée, il s’est donc rattrapé d’une superbe remise pour Kvara. Déjà un meilleur apport au PSG que Lucas Chevalier cette saison.

Senny Mayulu

Entré à la place de Lee puis remplacé par Barcola, le titi a été victime des choix de Luis Enrique. Le fantôme parmi les fantômes de ce soir.

Marquinhos

Offrir un péno à Flamengo + sauver la balle de titre sur la ligne adverse = Marqui n’a fait que remplir son devoir de patriote.

Ousmane Dembélé

De Ballon d’or à supersub même pas super. Combien de temps l’immunité va-t-elle durer ?

Fabián Ruiz

Où est-ce qu’il trouve toute cette énergie ?

