Coupe intercontinentale

Finale

PSG-Flamengo (1-1, 2-1 TAB)

Les tops et les flops de PSG-Flamengo

Par Baptiste Brenot et Théo Juvenet le Mercredi 17 Décembre à 21:32

À défaut d’avoir vu du bon football pour le retour de la Coupe intercontinentale, ce PSG-Flamengo nous a offert des parades, beaucoup de penaltys et des passes approximatives. Bousculé par des Brésiliens combatifs, Paris s’en est remis au talent de Matveï Safonov, qui masque ce mercredi soir une performance parisienne sans goût.