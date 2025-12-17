- Coupe intercontinentale
- Finale
- PSG-Flamengo (1-1, 2-1 TAB)
Les tops et les flops de PSG-Flamengo
À défaut d’avoir vu du bon football pour le retour de la Coupe intercontinentale, ce PSG-Flamengo nous a offert des parades, beaucoup de penaltys et des passes approximatives. Bousculé par des Brésiliens combatifs, Paris s’en est remis au talent de Matveï Safonov, qui masque ce mercredi soir une performance parisienne sans goût.
Les tops
Matvey Safonov
A passé deux heures à s’emmerder dans son but, on aurait pu le remplacer par Mamadou Sakho que personne n’aurait rien vu. Sauf aux pénos…
0 note(s)
Jorginho
Il n’avait qu’une mission en tant qu’ancien Blue : faire encore chier le PSG avec ce qu’il sait faire de mieux : un péno. Il aurait bien aidé ses coéquipiers s’il était resté sur le terrain.
0 note(s)
Giorgian De Arrascaeta
A fait passer Marquinhos pour une merguez après avoir balancé une saucisse à son gardien. L’asado uruguayen, vous connaissiez pas ?
0 note(s)
Warren Zaïre-Emery
Le seul Parisien avec Safonov qui avait réellement des choses à gagner ce soir.
0 note(s)
Les flops
Lucas Chevalier
Sans jouer et pourtant dans le camp des vainqueurs, il a perdu encore plus gros que l’adversaire. Benched ?
0 note(s)
Agustin Rossi
Sa passe dé sur Fabián Ruiz a été annulée, il s’est donc rattrapé d’une superbe remise pour Kvara. Déjà un meilleur apport au PSG que Lucas Chevalier cette saison.
0 note(s)
Senny Mayulu
Entré à la place de Lee puis remplacé par Barcola, le titi a été victime des choix de Luis Enrique. Le fantôme parmi les fantômes de ce soir.
0 note(s)
Marquinhos
Offrir un péno à Flamengo + sauver la balle de titre sur la ligne adverse = Marqui n’a fait que remplir son devoir de patriote.
0 note(s)
Ousmane Dembélé
De Ballon d’or à supersub même pas super. Combien de temps l’immunité va-t-elle durer ?
0 note(s)
Fabián Ruiz
Où est-ce qu’il trouve toute cette énergie ?
0 note(s)
Par Baptiste Brenot et Théo Juvenet