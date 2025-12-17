S’abonner au mag
Un banger de Rayan Cherki porte City en demies de la League Cup

Un banger de Rayan Cherki porte City en demies de la League Cup

  Manchester City 2-0 Brentford

Buts : Cherki (32e) et Savinho (67e) pour City

Manchester est à ses pieds.

Ce mercredi soir, en League Cup anglaise, Rayan Cherki a porté Manchester City vers le succès et vers les demi-finales (2-0). En première période, l’ancien Lyonnais a signé un véritable banger à la récup’ d’un corner. Un sublime enchaînement contrôle poitrine, crochet intérieur puis frappe sous la barre, au plus grand plaisir de ses coéquipiers et de l’Ethiad Stadium.

Mis à l’abri par un second but inscrit par Savinho lors du deuxième acte, les Cityzens enchaînent une cinquième victoire toutes compétitions confondues, et confirment après une performance de haut vol à Santiago Bernabeú contre le grand Real Madrid en Ligue des champions.

West Ham doit trembloter à l’idée de se déplacer à l’Etihad ce samedi.

Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?

