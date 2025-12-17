Un banger de Rayan Cherki porte City en demies de la League Cup

Manchester City 2-0 Brentford

Buts : Cherki (32e) et Savinho (67e) pour City

Manchester est à ses pieds.

Ce mercredi soir, en League Cup anglaise, Rayan Cherki a porté Manchester City vers le succès et vers les demi-finales (2-0). En première période, l’ancien Lyonnais a signé un véritable banger à la récup’ d’un corner. Un sublime enchaînement contrôle poitrine, crochet intérieur puis frappe sous la barre, au plus grand plaisir de ses coéquipiers et de l’Ethiad Stadium.

Mis à l’abri par un second but inscrit par Savinho lors du deuxième acte, les Cityzens enchaînent une cinquième victoire toutes compétitions confondues, et confirment après une performance de haut vol à Santiago Bernabeú contre le grand Real Madrid en Ligue des champions.

West Ham doit trembloter à l’idée de se déplacer à l’Etihad ce samedi.

Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?