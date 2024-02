Pronostic Manchester City Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

City se reprend face à Brentford

Manchester City se voyait certainement en train de disputer cette rencontre en retard pour reprendre la tête de la Premier League. Toutefois, Chelsea est passé par là en signant une très belle prestation à l’Etihad Stadium samedi. En effet, les Blues ont bien résisté aux Skyblues en décrochant un nul (1-1), comme à l’aller. Ce match nul est venu mettre fin à une série de 11 succès consécutifs, au cours desquels Man City a remporté le championnat du Monde des Clubs, s’est qualifié pour les 8e de finale de la FA Cup et a remporté son 8e de finale aller de Ligue des Champions à Copenhague (1-3). Habitué à des mano à mano pour remporter le titre, City fait face à 2 sérieux adversaires puisqu’en plus de Liverpool, Arsenal tourne à plein régime. Pour faire la différence face à Brentford, qui était venu s’imposer à l’Etihad l’an passé, Guardiola compte bien évidemment sur ses hommes forts avec Haaland, Alvarez, de Bruyne ou Foden.

En face, Brentford est actuellement en 14e position avec 6 points d’avance sur le premier relégable, Everton. Contrairement aux années précédentes, les Bees ont plus de mal lors de cet exercice. Ces difficultés peuvent s’expliquer par les absences qui ont touché le club avec les blessures de plusieurs joueurs importants (comme Mbeumo blessé et Wissa à la CAN) et la longue suspension d’Ivan Toney. De retour depuis quelques semaines, l’international anglais a déjà inscrit 4 buts, dont le dernier en date lors de la déroute face à Liverpool (1-4). Lors de cette rencontre, les hommes de Thomas Frank sont bien rentrés dans leur match mais ont craqué dès l’ouverture du score des Reds. A domicile, le rouleau compresseur Man City devrait reprendre de suite sa marche en avant. En cas de succès, la bande à Guardiola reviendra à un point de Liverpool, qui restera en tête de Premier League. Par encore buteur en février après un mois de janvier indécent, Alvarez pourrait profiter de la réception d’une défense perméable pour retrouver le chemin des filets.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

