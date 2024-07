Pronostic Espagne Angleterre : Analyse, cotes et prono de la finale à l’Euro 2024

C’est ce dimanche soir que l’on va vivre le dénouement de l’Euro 2024. La grande finale met aux prises la Roja aux Three Lions à l’Olympiastadion de Berlin. Pour miser sur cette affiche, Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Espagne Angleterre !

Nos pronostics Espagne Angleterre

Une Espagne séduisante

Auteur d’une phase de poules parfaite, l’Espagne a remporté ses 3 rencontres face à la Croatie (3-0), l’Italie (1-0) et l’Albanie (1-0). En huitième de finale, la Roja a affronté l’invité surprise de cet Euro, la Géorgie. Surprise d’entrée par un but contre son camp de Le Normand, la sélection espagnole ne s’est pas affolée et est logiquement revenue au score avant d’accélérer en fin de match (4-1). Les hommes de Luis de la Fuente avaient ensuite un obstacle bien plus important avec un quart de finale face au pays hôte, l’Allemagne. L’Espagne a cru pouvoir s’imposer dans le temps réglementaire mais a vu les Allemands égaliser à quelques secondes de la fin. Contrainte de disputer la prolongation, la Roja a trouvé les ressources pour s’imposer grâce à un but de Merino à la 119e minute. En pleine euphorie, la sélection espagnole a mis un peu de temps à rentrer dans son match face à la France. Débordée sur un centre de Mbappé, l’Espagne a concédé l’ouverture du score mais n’a pas mis longtemps à réagir grâce au génie de Lamine Yamal. Le jeune attaquant du Barça a égalisé d’une superbe frappe en pleine lucarne qui a lancé le regain de forme de la Roja. Quatre minutes plus tard, son compère Dani Olmo profitait d’un ballon mal renvoyé par la défense française pour trouer la faille. Impressionnante, l’Espagne affiche un jeu très agréable marqué par une possession habituelle mais aussi par les percussions de ses attaquants Yamal, Olmo et Williams, qui font souffrir les défenses adverses.

Une Angleterre pragmatique

Arrivée pour beaucoup avec le statut de grande favorite, l’Angleterre a mis du temps à rentrer dans sa compétition. Lors de la phase de poules, les hommes de Southgate ont fait le job face à la Serbie (1-0) avant de signer deux nuls sans vraiment convaincre face au Danemark (1-1) et à la Slovénie (0-0). En huitième de finale, les Anglais s’en sont sortis miraculeusement en égalisant face à la Slovaquie sur leur dernière opportunité par Bellingham. Lors de la prolongation, le capitaine Kane a rapidement rassuré ses coéquipiers en marquant le but de la qualif (2-1 AP). En quête de confiance, l’Angleterre a mieux abordé son quart face à la Suisse, mais au terme d’une rencontre terne c’est la Nati qui a ouvrert le score par Embolo. Au pied du mur, la sélection des Three Lions a de nouveau réagi par Saka (1-1), avant de s’imposer lors des tirs au but. Présente pour la deuxième fois de suite en demi-finales d’un Euro, l’Angleterre s’est rapidement fait surprendre par les Pays-Bas sur une superbe frappe de Simons. Bien plus entreprenants que lors des matchs précédents, les Anglais sont rapidement revenus sur un penalty de Kane. Malgré quelques opportunités de part et d’autre, la rencontre allait ensuite s’installer dans un faux rythme. À 10 minutes de la fin, Southgate a alors décidé de faire entrer Watkins et Palmer à la place de Kane et Foden. Ce choix fut payant puisque le joueur de Chelsea a servi le Villan qui a trompé le portier batave (2-1). Qualifiée pour une nouvelle finale, l’Angleterre a souvent marqué dans les dernières secondes des matchs. Cette réussite incroyable donne beaucoup d’espoir aux supporters anglais qui attendent un titre depuis 1966.

L’Espagne sans Pedri, l’Angleterre compte sur son banc

Blessé contre l’Allemagne, Pedri est indisponible pour cette finale. Malgré ce coup dur, son remplaçant Dani Olmo a été décisif lors des 2 derniers matchs face à l’Allemagne et la France. Luis de la Fuente récupère deux cadres en défense avec son latéral Carvajal et le central Le Normand qui ont purgé leur suspension. Pour le reste, on devrait retrouver du grand classique, avec une paire au milieu de terrain Ruiz – Rodri qui impressionne par sa maîtrise depuis le début de la compétition. Ensuite, les Yamal et Williams sont devenus les véritables stars de cet Euro en multipliant les prouesses sur leurs côtés, tandis que Morata montre l’exemple dans l’état d’esprit. De son côté, Gareth Southgate possède certainement l’effectif le plus riche de la compétition. Le technicien anglais a trouvé son XI depuis quelques rencontres et dispose de toutes ses forces vives. Avec son 3-4-2-1 mis en place depuis les quarts, il a trouvé un système lui permettant de mettre Bellingham et Foden dans les meilleures dispositions. Si le Madrilène fut décisif à 2 reprises, il ne montre pas grand-chose dans le jeu. Foden, quant à lui, vient de réaliser une prestation convaincante contre les Pays-Bas avec 40 passes réussies sur les 40 tentées.

Les compositions probables pour cet Espagne – Angleterre :

Espagne : Unai Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Dani Olmo, Williams – Morata.

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guehi – Saka, Mainoo, Rice, Trippier (ou Shaw) – Foden, Bellingham – Fodden.

L’Angleterre, un banc qui change tout ?

L’Espagne est la sélection qui a laissé la plus belle impression lors de cet Euro. Aux points, la Roja arrive dans la peau du favori numéro 1 pour le titre. Plusieurs jeunes joueurs vont devoir gérer ce statut avant la finale alors que l’Angleterre connaît cette expérience puisqu’elle reste sur une finale perdue en 2021. La sélection anglaise affiche un réalisme inouï dans cet Euro, avec des buts dans les dernières secondes et un coaching souvent payant. Ces signes positifs laissent entrevoir le meilleur pour les fans. De plus, l’Angleterre semble monter en puissance depuis 2 matchs. La clé de cette rencontre devrait se jouer sur les côtés puisque Saka et Foden chez les Anglais et Williams et Yamal pour l’Espagne, semblent être les éléments capables de changer le cours de la rencontre. En grande réussite, l’Angleterre devrait en profiter pour remporter ce championnat d’Europe. Auteur de 3 buts dans cet Euro et préposé aux penaltys, Harry Kane espère bien se distinguer pour décrocher le premier trophée de sa carrière. La grande force de cette Angleterre pourrait venir de son banc, avec déjà les entrées décisives de Toney, Konsa et Alexander Arnold contre la Suisse et bien sûr celles de Watkins et Palmer face aux Bataves.

