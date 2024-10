L’Italie en plante quatre à Israël et reste en tête du groupe

Italie 4-1 Israël

Buts : Retegui (40e), Di Lorenzo (54e et 79e) et Frattesi (73e) pour la Nazionale // Abu Fani (63e) pour les Bleu-Blanc.

Ça peut paraître fou comme ça, mais c’est cette même Italie qui a fait n’importe quoi lors du dernier Euro.

Alors que les Bleus ont décroché leur traditionnelle victoire face à la Belgique, nos voisins transalpins n’ont quant à eux pas trébuché pour la réception d’Israël à Udine (4-1). Après avoir outrageusement dominé son adversaire en multipliant les occasions ratées, un penalty de Matteo Retegui a permis de mettre la Nazionale sur les bons rails peu avant la pause (40e), avant que Giovanni Di Lorenzo ne fasse le break d’un coup de casque (54e). C’est sur une phase litigieuse qu’Israël est parvenu à réduire le score. Mohammad Abu Fani a en effet trouvé les filets d’un corner direct côté gauche, profitant du fait que Guglielmo Vicario était considérablement gêné par Matan Baltaxa au premier poteau (63e).

Qu’importe pour les hommes de Luciano Spalletti, qui ont ensuite déroulé en fin de rencontre avec un but de Davide Frattesi (73e) et une deuxième réalisation de Di Lorenzo (79e), à chaque fois sur des centres en retrait. À noter l’entrée en jeu de Daniel Maldini, qui devient ainsi le troisième de sa génération à porter le maillot italien après les illustres Cesare et Paolo. Grâce à ces trois points, la Squadra occupe toujours la première place du groupe avec dix points et une unité d’avance sur les Bleus.

🎥 Le corner DIRECT de Fani face à l’Italie ! 🎯 Le but aurait-il dû être refusé pour une gêne sur le Vicario ? 👀 pic.twitter.com/T4zc4o6d7s — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 14, 2024

La Star Academy qui enchaîne les saisons à carton et la France de nouveau à la lutte avec l’Italie : qui est-ce qui nous a donc ramenés en 2006 ?

Sécurité maximale en Italie pour la venue d’Israël