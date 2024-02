La France avec l’Italie, la Belgique et Israël en Ligue des Nations

Pas de chatte cette fois-ci.

Le tirage au sort de l’édition 2024-2025 de la Ligue des Nations, qui démarrera en septembre prochain, a été effectué à Paris ce jeudi. Placée dans le chapeau 3 en raison de sa campagne ratée lors de la précédente édition, la France a été logiquement punie : les Bleus devront se coltiner l’Italie, la Belgique et Israël dans le groupe 2. Toujours en Ligue A, le Portugal et la Croatie se joueront probablement la première place du groupe 1, où ont aussi été placées la Pologne et l’Ecosse.

Le groupe 3 réunira les Pays-Bas, la Hongrie, l’Allemagne et la Bosnie-Herzégovine. Enfin, l’Espagne s’avancera en grande favorite de la poule 4, avec le Danemark, la Suisse et la Serbie. La phase de groupes se disputera de septembre à novembre. Les deux premiers de chaque groupe joueront les quarts de finale en mars 2025, avant le traditionnel Final Four en juin pour désigner le successeur de la Roja, sacrée en juin dernier.

C’est bien beau, mais on va d’abord se concentrer sur l’Euro.

