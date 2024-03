Jude Bellingham sauve l’Angleterre face à la Belgique

Angleterre 2-2 Belgique

Buts : Toney (17e), Bellingham (90e+5) pour les Three Lions // Tielemans (11e, 36e) pour les Diables rouges

Le fameux Belling’ Time.

À quelques mois de l’Euro où ils peuvent parfaitement endosser le costume de favori, les Anglais ont bien failli subir deux défaites en autant de rencontres durant cette trêve internationale. Après le revers face au Brésil (0-1), les Three Lions ont souffert contre la Belgique, ce mardi, avant de s’en remettre à Jude Bellingham pour les sauver en fin de rencontre (2-2).

À Wembley, avec son maillot inspiré de Tintin, la Belgique a pourtant dicté l’histoire durant très longtemps à son hôte grâce à un doublé de Youri Tielemans, parfaitement servi par un exter’ délicieux de Romelu Lukaku sur le deuxième but. Mais l’Angleterre a des ressources. Comme pour le Real Madrid, elles s’appellent Jude Bellingham. À la toute fin du temps additionnel, le milieu polyvalent, trouvé en retrait, a égalisé et évité à l’Angleterre de perdre deux matchs à domicile de suite. Ce n’est plus arrivé depuis 2013 : à l’époque, Roy Hodgson était à la tête de la sélection, tandis que Phil Jones et Jack Wilshere étaient sur le pré.

Le Royaume est sain et sauf.

