À quoi faut-il s’attendre avec la diffusion de la Ligue 1 sur DAZN et beIN ?

DAZN et beIN Sports seront donc les sauveurs du football français... Mais à quel prix ? Voici les bonnes questions à se poser avec l’attribution des droits de la Ligue 1 à la plateforme anglaise et à la chaîne qatarie.

⇒ Quel prix pour regarder la Ligue 1 ?

Aujourd’hui, un abonnement à DAZN coûte encore 10 euros par mois (avec engagement d’un an) ou 15 euros sans engagement. Évidemment, le prix va exploser avec huit des neuf matchs de Ligue 1 par journée. Selon ce que la plateforme aurait évoqué auprès de la LFP, il pourrait s’agir d’un abonnement à 30 euros par mois avec engagement, ou 40 balles sans engagement. Donc au minimum 300 euros par an. À titre d’exemple, l’abonnement à Prime Video (sept matchs sur neuf, dont les plus belles affiches) revenait à 170 euros par saison. Un prix qui incluait tout de même la Ligue 2, le catalogue films et séries de Prime, ainsi que le service premium de livraison d’Amazon. Avec DAZN, pour 30 ou 40 euros par mois, il y aura juste des rencontres de Ligue des champions féminine, de la Première Ligue Arkema, du championnat belge, du MMA et du basket, avec la Betclic Élite. Un peu maigre pour l’instant. La dernière des neuf rencontres sera diffusée sur beIN Sports, dont l’abonnement coûtera toujours 15 euros par mois (avec la Bundesliga, la Liga, la Serie A, la NBA, etc.), sauf surprise. Théoriquement, on oscillerait donc entre 45 et 55 euros par mois pour voir l’intégralité de la Ligue 1. Aïe. L’Équipe avance aussi que DAZN réfléchirait à un système de pay-per-view, où il serait possible de payer pour voir un match en particulier.

⇒ Comment les matchs seront repartis ?

DAZN a donc raflé huit des neuf rencontres par journée pour 400 millions d’euros par saison, et beIN Sports un match pour 100 millions. Concernant la répartition, les discussions se poursuivent entre les deux diffuseurs, mais cela pourrait accoucher sur un système d’alternance. À savoir le choix 1 pour beIN une semaine, puis le choix 2 la semaine suivante. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.

⇒ DAZN peut-il faire « une Mediapro » ?

Depuis sa création en 2016, DAZN a perdu six milliards d’euros et n’a donc jamais été rentable. À chaque fois, les pertes sont épongées par son fondateur, le milliardaire britannique Len Blavatnik, troisième fortune du Royaume-Uni. En 2023, dans un entretien avec L’Équipe, il avait annoncé : « Nous avons toujours payé nos droits et nous prévoyons que l’entreprise deviendra rentable en 2024. » Détenteur de 100% des matchs de Serie A en Italie, de rencontres de Bundesliga en Allemagne, et de joutes de Liga en Espagne, le profil de la plateforme, malgré ses pertes, ainsi que la fortune personnelle de son patron, a rassuré les clubs de Ligue 1. A priori, le risque de revivre un fiasco à la Mediapro est faible.

⇒ Le deal va-t-il tenir jusqu’en 2029 ?

Les deux diffuseurs se sont engagés jusqu’en 2029 auprès de la Ligue, mais celle-ci s’est réservé une clause de sortie au bout de deux ans. Il y aurait là un espoir de voir la valeur du championnat de France augmenter, et donc de renégocier les droits en 2026. Attention à ne pas avoir encore les yeux plus gros que le ventre, tandis que DAZN et beIN ne se sont pas particulièrement opposés à cette clause.

⇒ Canal+ peut-il revenir dans la partie ?

C’est possible de différentes manières. Déjà, d’après RMC Sport, il n’y a rien qui empêcherait beIN Sports de sous-licencier son match par journée. Ce qui voudrait donc dire que Canal+ pourrait racheter cette affiche, et donc rester un diffuseur du championnat. Mais la chaîne cryptée ne s’est toujours pas positionnée dans ce sens. L’autre moyen serait la mise en place d’un pack 100% Ligue 1 sur sa plateforme MyCanal. Il existe aujourd’hui une formule sport, avec beIN et la chaîne DAZN 1, au prix de 30 euros par mois. Il y a de fortes chances que ce tarif soit revu à la hausse, tandis que l’accord de diffusion entre DAZN et Canal prend fin le 12 août.

