Gian Piero Gasperini remplace Lookman sur un malentendu

Coaching perdant.

Gian Piero Gasperini a encore fait des siennes contre la Lazio, en sortant prématurément ses deux attaquants vedettes, Ademola Lookman et Mateo Retegui, alors que l’Atalanta était menée. Mais cette fois-ci, ce n’est pas que la tactique de l’entraîneur qui pose problème, c’est une belle petite boulette de communication avec son staff. D’après Sky Sport, Gasperini aurait demandé que ce soit Ederson qui sorte… sauf que le message a été mal compris et, au lieu de lui, c’est Lookman qui a quitté le terrain.

La commedia della DEA ?

« J’avais dit Ede, ils ont compris Ade », a expliqué le coach au micro de DAZN, comme si le problème venait d’un simple quiproquo digne des pires comédies. Mais ce n’est pas la première fois que Lookman et Gasperini se retrouvent dans des circonstances tendues. On se souvient de l’épisode du penalty manqué face à Bruges en Ligue des champions en février dernier. Alors Gasperini aurait peut-être besoin d’un cours de diction avec son staff pour cette course à la Ligue des champions, ou d’un peu plus d’honnêteté…

Pour Retegui, pas d’excuse ?

Battue par la Lazio, l’Atalanta oublie le titre