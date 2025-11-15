L'OM sanctionné par l'UEFA après la rencontre face à l'Atalanta

Définitivement une soirée à oublier.

La défaite subie à domicile par l’OM face à l’Atalanta n’a probablement pas encore disparu des têtes olympiennes, et encore moins de celles des dirigeants, qui ont reçu de mauvaises nouvelles supplémentaires sur cette soirée du 5 novembre dernier. Ce samedi, la commission de discipline de l’UEFA a sanctionné le club phocéen d’une amende de 70 000 euros et d’une fermeture partielle avec un sursis de deux ans du Virage Sud. La moitié de l’amende et la fermeture de la tribune correspondent à des sanctions pour « l’allumage des feux d’artifice » et de fumigènes. Le restant de l’amende concerne trois autres faits : « lancers d’objets » (12 625 €), « utilisation de pointeurs laser » (14 000 €) et « obstruction des voies publiques » (10 000 €). Alexandre Salvat, entraîneur des gardiens de l’OM, a lui été suspendu pour deux matchs de Ligue des champions « pour avoir insulté ou tenu des propos injurieux à l’encontre d’un arbitre ».

