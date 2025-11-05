Vidéo : l’enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l’OM contre l’Atalanta

Brutal.

De la 89e minute, où la main évidente d’Ederson aurait dû permettre à l’OM de bénéficier d’un penalty pour essayer d’arracher la victoire, à la 90e qui a vu l’entrant Lazar Samardžić marquer un but extraordinaire pour offrir les trois points à l’Atalanta au Vélodrome, les supporters marseillais sont passés par de nombreuses émotions.

C'EST SURRÉALISTE : LA MAIN D'EDERSON DANS SA SURFACE N'EST PAS SIFFLÉE ET L'ATALANTA MARQUE DANS LA FOULÉE 😱😱😱#UCL pic.twitter.com/7DGGyOpvgL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2025

L’arbitre et la VAR auraient pu revenir sur cette décision, mais après quelques secondes de flottement, le but a été validé et a laissé les Marseillais dans l’incompréhension la plus totale. Une deuxième défaite d’affilée en Ligue des champions qui va laisser des traces, alors que Medhi Benatia et Pablo Longoria sont descendus sur la pelouse pour demander des explications après le coup de sifflet final.

Une seule leçon : cela ne serait peut-être pas arrivé si Marseille avait fait le nécessaire pendant la rencontre.

Les notes de l’OM