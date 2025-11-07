S’abonner au mag
Rothen accusé de cracher dans la soupe par un dirigeant de l’OM

Quand c’est pas un Ivoirien, c’est un Marseillais.

Après la nouvelle désillusion de l’OM face à l’Atalanta (0-1), les polémiques autour de l’arbitrage, Jérôme Rothen s’est retrouvé protagoniste d’un nouvel épisode des Sopranos version Plus belle la vie. Sur sa tranche horaire à RMC, l’ancien Parisien s’est permis de juger l’effectif marseillais :« Hormis Greenwood et Rulli, le reste est à jeter ! […] Qui a fait cette équipe ? »

Une sortie qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd du côté de la Commanderie. Et surtout pas d’Ali Zarrak, ancien responsable de la cellule Pro 2 (la réserve quoi) et récemment nommé adjoint de Medhi Benatia. Le dirigeant de 33 ans ne s’est pas privé de diffuser des captures d’écran de conversations privées avec le gaucher, où ce dernier demandait pourtant de manière très polie des places VIP au Vélodrome.

Le Parrain II

Déjà connu pour avoir été « exfiltré » de la tribune officielle du Havre pour avoir été trop « bruyant », mais surtout pour avoir recadré un jeunot nommé Jean-Pierre Papin, le bras droit de Medhi Benatia semble être fait du même bois que le directeur sportif marocain. Une direction sportive véhémente qui va de pair avec un entraîneur calme et un président hyper serein.

Alors même si le ton rappelle les grandes heures des règlements de comptes à OK Corral, il confirme surtout que l’OM n’a pas seulement perdu en C1, mais qu’il s’enfonce dans un climat de crispation, où chaque critique devient affaire d’honneur.

Rothen, lui, n’a pas encore répondu, du moins publiquement.

L’arbitre aurait-il dû accorder un penalty à l’OM contre l’Atalanta ?

