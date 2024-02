Émerse Faé recadre Jérôme Rothen

Faé est fâché.

Au lendemain du triomphe de la Côte d’Ivoire à la CAN, Émerse Faé en a profité pour régler ses comptes avec Jérôme Rothen. Il y a quelques semaines, le consultant français de RMC avait dénigré la compétition, ce qui n’a visiblement pas plu au sélectionneur vainqueur.

« J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo-journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie, qui aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni tactique, a répondu Faé. Je pense qu’il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue… Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête. » L’intéressé n’a pas tardé à répondre sur X, reprochant à l’ancien joueur de ne pas l’avoir cité directement, tout en glissant au passage un petit tacle au sujet de son palmarès.

Emerse Faé avait un message à faire passer hier soir, après le sacre de son pays 🇨🇮 et son équipe, dont il a pris la charge, après le limogeage de Jean Louis Gasset (qu’il a tenu à féliciter également pour son travail) suite à la défaite face à la 🇬🇶 en phase de groupes #CAN2023 pic.twitter.com/kA3qBZqmNk — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) February 12, 2024

Émerse Faé s’en remettra sans trop de souci avec sa médaille d’or autour du cou.

