Adam Ounas finira la saison avec la réserve du LOSC

Adam n’a plus accès au jardin d’Eden.

Battu par Monaco mercredi, Lille cherchera à se rapprocher d’une qualification en Ligue des champions ce dimanche, sur la pelouse de Metz. Ce sera sans Adam Ounas, qui ne sera pas dans le groupe, a indiqué Paulo Fonseca en conférence de presse. L’international algérien, dont le contrat se termine en juin, restera avec la réserve du LOSC jusqu’à la fin de la saison. « En ce moment, il a besoin de récupérer physiquement », expliquait Fonseca la semaine passée.

Sur les deux derniers mois, Ounas n’a eu droit qu’à 17 minutes de jeu au total, avec des entrées tardives contre Brest, Lens et Marseille. En 22 apparitions sous le maillot des Dogues cette saison (dont 6 titularisations), l’ancien Girondin n’a marqué qu’un but et n’a délivré aucune passe décisive.

Le Fennec n’a plus qu’à changer de terrier cet été.