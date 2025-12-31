La CAF sanctionne Bertrand Traoré

La CAF s’offre ses étrennes.

Un peu trop virulent à l’égard de l’arbitrage contre l’Algérie, Bertrand Traoré a été rattrapé par la patrouille. L’attaquant du Burkina Faso a été puni par la CAF d’une amende de 10 000 dollars. « Les arbitres gâchent le jeu. Comme par hasard, quand c’est l’Algérie, il confirme le penalty… C’est dommage pour le football africain. Il y a des beaux stades, des bons supporters mais les arbitres niquent le match », avait-il lâché après la défaite des Etalons sur beIN Sports.

Traoré avait réclamé, en vain, un penalty en début de match. Le joueur de Sunderland, resté sur le banc ce mercredi face au Soudan, pourra au moins se satisfaire d’échapper à une suspension. Il sera frais et dispo pour le huitième de finale, que le Burkina Faso jouera le 6 janvier face au premier du groupe F.

Le corps arbitral a intérêt à être au taquet.

Le Burkina deuxième, le Soudan sur la route du Sénégal