L'Algérie de Mahrez de retour en huitièmes de finale de la CAN

Algérie 1-0 Burkina Faso

But : Mahrez (23e, SP)

Riyad Mahrez avec les gants, c’est oui.

Où placer les légendes ? Faut-il les comparer ? En cette journée de décès de Brigitte Bardot, ces questions se posent pour Riyad Mahrez. D’un penalty (23e), l’ailier a permis à l’Algérie de battre le Burkina Faso (1-0) et d’assurer sa qualif pour les huitièmes de finale de la CAN – après deux échecs, en 2021 et 2023. Le capitaine, sorti à l’heure de jeu sous les applaudissements du stade Moulay-Hassan de Rabat, de Zinédine Zidane et de Rabah Madjer, a rejoint ce dernier au rang des Algériens les plus capés en Coupe d’Afrique des nations, alors qu’il était déjà le meilleur buteur de l’Algérie dans cette compétition.

En comptant son doublé contre le Soudan, il a déjà marqué trois buts depuis le coup d’envoi de cette CAN. Ce soir, il a emmené toute l’Algérie, Mohamed Amoura, Ibrahim Maza et l’éphémère défense à trois de Vladimir Petković, passée à quatre après la sortie sur blessure de l’ancien Nantais Jaouen Hadjam. L’ancien de Leicester a également beaucoup discuté avec son coach, pendant les dix dernières minutes du match.

Double buteur au match précédent, Riyad Mahrez enchaîne et ouvre le score pour l'Algérie face au Burkina Faso ! pic.twitter.com/1EmWWvmkfL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 28, 2025

Sinon, le remuant Amoura (45e+5) a raté l’occasion de se protéger des offensives de Bertrand Traoré et de Pierre Landry Kaboré, lequel a touché le poteau de Luca Zidane (43e). Maza a loupé la balle de la tranquillité (67e) et, suite à un magnifique contrôle derrière sa jambe, a buté sur un énorme Hervé Koffi (69e) ; Rayan Aït-Nouri aussi, d’ailleurs (77e). Un deuxième but aurait pu permettre aux Fennecs d’éviter quelques sueurs en fin de match, comme cette frappe d’Edmond Tapsoba (90e +1), mais qu’importe. Contrairement à 2024, l’Algérie verra les huitièmes de finale de la CAN. Elle est assurée de finir première de son groupe. Le Burkina Faso jouera lui un match crucial contre le surprenant Soudan, ce mercredi.

Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)