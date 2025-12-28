- CAN 2025
- Gr. E
- Algérie-Burkina Faso (1-0)
Les tops et les flops d'Algérie-Burkina Faso
Une pluie d'enfer, Rabah Madjer et Zinédine Zidane en tribunes, et une qualification assurée pour les huitièmes de la CAN avec une deuxième victoire : l'Algérie a passé une belle soirée, contre le Burkina Faso (1-0). Plusieurs joueurs se sont illustrés, d'autres un peu moins.
Tops
Hicham Boudaoui
L’effet Claude Puel se fait déjà sentir.
Rayan Aït-Nouri
Pendant les fêtes, c’est le genre de mec qui va à Strasbourg chez son papa, à Rennes chez sa maman puis dans la Somme chez la famille de sa femme, et qui va fêter le nouvel an à Clermont-Ferrand. Le tout sans oublier une seule fois sa brosse à dents.
Bertrand Traoré
La série Les mystères de l’amour tire ce soir sa révérence en n’ayant toujours pas répondu à cette question : pourquoi les supporters lyonnais avaient-ils autant de mal avec Bertrand Traoré ?
Riyad Mahrez
Et Dieu… créa Mahrez.
Flops
Mohamed Amoura
Froid, sans envie et peu piquant : Dijon l’hiver. Remplacé par Farès Chaïbi (88e), par amour du goût.
Edmond Tapsoba
Normalement, un mec qui défend avec ses mains l’hiver joue au Danemark, en Suède ou en Norvège, dans un gymnase, avec une balle pleine de colle. Espérons qu’il soit libéré par son club pour l’Euro de handball.
Luca Zidane
Avec ses relances foireuses, son daron a eu de quoi perdre ses cheveux.
Par Ulysse Llamas et Thomas Morlec