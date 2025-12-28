S’abonner au mag
  CAN 2025
  Gr. E
  Algérie-Burkina Faso (1-0)

Les tops et les flops d'Algérie-Burkina Faso

Par Ulysse Llamas et Thomas Morlec
134

Une pluie d'enfer, Rabah Madjer et Zinédine Zidane en tribunes, et une qualification assurée pour les huitièmes de la CAN avec une deuxième victoire : l'Algérie a passé une belle soirée, contre le Burkina Faso (1-0). Plusieurs joueurs se sont illustrés, d'autres un peu moins.

Tops

hicham-boudaoui

Hicham Boudaoui

L’effet Claude Puel se fait déjà sentir.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

RAN

Rayan Aït-Nouri

Pendant les fêtes, c’est le genre de mec qui va à Strasbourg chez son papa, à Rennes chez sa maman puis dans la Somme chez la famille de sa femme, et qui va fêter le nouvel an à Clermont-Ferrand. Le tout sans oublier une seule fois sa brosse à dents.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

bertrand-traore

Bertrand Traoré

La série Les mystères de l’amour tire ce soir sa révérence en n’ayant toujours pas répondu à cette question : pourquoi les supporters lyonnais avaient-ils autant de mal avec Bertrand Traoré ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

riyad-mahrez

Riyad Mahrez

Et Dieu… créa Mahrez.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Flops

MA

Mohamed Amoura

Froid, sans envie et peu piquant : Dijon l’hiver. Remplacé par Farès Chaïbi (88e), par amour du goût.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

edmond-tapsoba

Edmond Tapsoba

Normalement, un mec qui défend avec ses mains l’hiver joue au Danemark, en Suède ou en Norvège, dans un gymnase, avec une balle pleine de colle. Espérons qu’il soit libéré par son club pour l’Euro de handball.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

luca-zidane

Luca Zidane

Avec ses relances foireuses, son daron a eu de quoi perdre ses cheveux.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

