Maxime Lopez met les choses au clair sur la sélection algérienne

Annoncé avec insistance ces dernières semaines du côté de la sélection algérienne en vue du prochain Mondial, Maxime Lopez (28 ans) a tenu à mettre les choses au clair ce lundi sur les réseaux sociaux. S’il avait laissé la porte ouverte à une convocation dans le groupe des Fennecs lors d’un reportage sur Canal+, le natif de Marseille a tenu à démentir, par le biais d’un post sur X, toute intention de forcing de sa part.

« Toutes les rumeurs étaient fausses. J’ai beaucoup de respect pour la sélection algérienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la Coupe du monde », a-t-il notamment déclaré, précisant également avoir « simplement répondu à des interviews » sans qu’il soit véritablement question pour lui de rejoindre la sélection algérienne.

Confirmant néanmoins son attachement aux Guerriers du Désert, Maxime Lopez a tenu à confirmer qu’il aurait accepté si l’Algérie avait fait appel à lui, qu’il s’agisse d’une année de Coupe du Monde ou pas : « Je suis un compétiteur et j’ai envie de jouer en équipe nationale aussi », résume-t-il.

Voilà qui a le mérite de clôre le débat (pas du tout).

