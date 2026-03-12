S’abonner au mag
Terem Moffi fait gagner Porto

Terem Moffi fait gagner Porto

Cette fois, Porto n’a pas gâché son avance à 2-0. Frustré par le Benfica Lisbonne lors de la 25e journée de championnat, le leader portugais s’est rattrapé en huitièmes de finale aller d’Europa League avec une victoire sur le terrain de Stuttgart. Grâce à qui ? Grâce à la recrue Terem Moffi, qui a ouvert le score dès la 21e minute suite à un bel enchaînement collectif, et à Rodrigo Mora.

Quelques surprises en C3

En revanche, il n’y pas eu de vainqueur dans l’opposition 100 % italienne opposant Bologne à la Roma. De son côté, et de manière assez étonnante, le Betis s’est fait piéger dans l’antre du Panathinaïkos sur un penalty sifflé en fin de match alors que les Espagnols ont évolué en supériorité numérique pendant quasiment une demi-heure. Petite surprise, tout de même !

  Panathinaïkos 1-0 Betis

But : Taborda (88e)

 

  Stuttgart 1-2 Porto

Buts : Undav (40e) pour Stuttgart // Moffi (21e) et Mora (27e) pour Porto

 

  Bologne 1-1 Roma

Buts : Bernardeschi (50e) pour Bologne // Pellegrini (71e) pour la Roma

Benfica revient de nulle part pour arracher le nul contre Porto

FC

