Terem Moffi fait gagner Porto
Cette fois, Porto n’a pas gâché son avance à 2-0. Frustré par le Benfica Lisbonne lors de la 25e journée de championnat, le leader portugais s’est rattrapé en huitièmes de finale aller d’Europa League avec une victoire sur le terrain de Stuttgart. Grâce à qui ? Grâce à la recrue Terem Moffi, qui a ouvert le score dès la 21e minute suite à un bel enchaînement collectif, et à Rodrigo Mora.
Quelques surprises en C3
En revanche, il n’y pas eu de vainqueur dans l’opposition 100 % italienne opposant Bologne à la Roma. De son côté, et de manière assez étonnante, le Betis s’est fait piéger dans l’antre du Panathinaïkos sur un penalty sifflé en fin de match alors que les Espagnols ont évolué en supériorité numérique pendant quasiment une demi-heure. Petite surprise, tout de même !
Panathinaïkos 1-0 Betis
But : Taborda (88e)
Stuttgart 1-2 Porto
Buts : Undav (40e) pour Stuttgart // Moffi (21e) et Mora (27e) pour Porto
Bologne 1-1 Roma
Buts : Bernardeschi (50e) pour Bologne // Pellegrini (71e) pour la RomaBenfica revient de nulle part pour arracher le nul contre Porto
