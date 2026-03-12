S’abonner au mag
Javier Tebas suggère à la LFP de faire le « ménage »

Si même un dirigeant décrié se met à donner des leçons, ce n’est vraiment pas bon signe. Dans un long entretien accordé au Figaro, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football professionnel, a donné son avis sur la gestion de la LFP (française donc) et la crise qu’elle traverse depuis quelque temps maintenant. « Ce dont le football français a besoin, surtout, c’est d’une stabilité institutionnelle qu’il n’a pas eu ces derniers temps, afin de surmonter ce qui est une crise globale, pas seulement audiovisuelle. » Le dirigeant espagnol met ainsi en lumière la récente démission de Nicolas de Tarvenost, président de LFP Media, structure chargée de défaire le nœud des droits TV de la Ligue 1.

« Il faut commencer par faire le ménage à la LFP »

« C’est très difficile, sans stabilité institutionnelle, que le football français revienne sur la voie de la grande compétitivité » a poursuivi Tebas. Un coup de pied à peine voilé en direction de Vincent Labrune, avec qui la relation est au point mort depuis 2022 – notamment après le faux départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid. « Il faut commencer par faire le ménage à la LFP » a laconiquement proposé le chef du football ibérique.

La LFP qui se moque de la LFP.

La liste de Didier Deschamps sera dévoilée le 19 mars

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 2j
67
42

