Javier Tebas suggère à la LFP de faire le « ménage »

Si même un dirigeant décrié se met à donner des leçons, ce n’est vraiment pas bon signe. Dans un long entretien accordé au Figaro, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football professionnel, a donné son avis sur la gestion de la LFP (française donc) et la crise qu’elle traverse depuis quelque temps maintenant. « Ce dont le football français a besoin, surtout, c’est d’une stabilité institutionnelle qu’il n’a pas eu ces derniers temps, afin de surmonter ce qui est une crise globale, pas seulement audiovisuelle. » Le dirigeant espagnol met ainsi en lumière la récente démission de Nicolas de Tarvenost, président de LFP Media, structure chargée de défaire le nœud des droits TV de la Ligue 1.

« Il faut commencer par faire le ménage à la LFP »

« C’est très difficile, sans stabilité institutionnelle, que le football français revienne sur la voie de la grande compétitivité » a poursuivi Tebas. Un coup de pied à peine voilé en direction de Vincent Labrune, avec qui la relation est au point mort depuis 2022 – notamment après le faux départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid. « Il faut commencer par faire le ménage à la LFP » a laconiquement proposé le chef du football ibérique.

La LFP qui se moque de la LFP.

