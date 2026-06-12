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Un ancien Monégasque au Real Madrid ?

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Un ancien Monégasque au Real Madrid ?

S’il peut retrouver Zorro/Mbappé. Bernardo Silva est proche de rejoindre le Real Madrid. Le milieu de terrain international portugais devrait rapidement finaliser son transfert avec le club espagnol, selon plusieurs médias ibériques, As et Marca en tête. D’autres médias ont même annoncé que l’Atlético de Madrid était sur les rangs pour enrôler le milieu de 31 ans.

Retrouvailles monégasques

Le chouchou de Pep Guardiola devrait s’engager pour deux saisons en Espagne, et ainsi retrouver Kylian Mbappé, qu’il avait côtoyé à Monaco en 2016-2017. Après 9 ans de service et 18 trophées, l’ancien de Benfica a quitté Manchester City à l’issue de cette saison 2025-2026. Entre des élections remportées, les recrutements probables d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries, Florentino Pérez entame fort l’été du Real Madrid.

Il mettra du Team BS dans les vestiaires.

Les gros enjeux du gros multiplex de la Ligue des champions

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