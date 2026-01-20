Les notes de Real-Monaco

Adilet Sadybekov l’aurait célébré, ce but.

MENÉ 4-0 MAIS IL ENLÈVE SON MAILLOT 🤯

Adilet Sadybekov inscrit le premier but à domicile de l’histoire du Kaïrat Almaty en Ligue des champions 👏

Ça valait bien une célébration même pour le 4-1 👀

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 20, 2026