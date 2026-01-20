S’abonner au mag
Les notes de Real-Monaco

Par Jérémie Baron

L'AS Monaco s'est ridiculisée, à Madrid, en particulier son arrière-garde. Avec des individualités à ce niveau à l'image de Vinícius ou Camavinga, le Real n'était pas prenable.

Real Madrid

vinicius-junior

Vinícius Júnior

Allez, encore un but, et les sifflets se tairont.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Satellite-1

Eduardo Camavinga

C’est pas réservé au numéro 5, les roulettes au Bernabéu ?

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

federico-valverde

Federico Valverde

Il est latéral droit et capitaine du Real Madrid, il est solide, travailleur, décisif, et emmène toute son équipe dans son sillage. Il ne lui manque plus que la carte d’électeur chez Vox.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

1178840_franco_mastantuono_20250618092248

Franco Mastantuono

La longévité des Maroon 5, c’est quelque chose.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_mbappe-1

Kylian Mbappé

Le plus gros problème du Real Madrid s’appelle Kylian Mbappé. Et pour le résoudre, il peut compter sur Kylian Mbappé.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

thibaut-courtois

Thibaut Courtois

Si on inverse les gardiens ce soir, Álvaro Arbeloa fait ses cartons dans la nuit.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

jude-bellingham

Jude Bellingham

Ils ont réussi à réveiller le Bellingham de 2023. Succulent, sauf pour Monaco.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

01a371baa50aaa4c2dd26b066f891c763bd63c65

Aurélien Tchouaméni

S’il en a marre qu’on l’aligne derrière, il devrait faire quelques boulettes de temps en temps. Des cours particuliers sont proposés sur la Côte d’azur.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

dani-ceballos

Dani Ceballos

Le grand frère qui laisse marquer le petit pour éviter qu’il parte bouder.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

AS Monaco

maghnes-akliouche

Maghnes Akliouche

D’habitude, quand il joue en bleu, Mbappé est dans son équipe. Et c’est quand même vachement plus simple.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

jordan-teze

Jordan Teze

Adilet Sadybekov l’aurait célébré, ce but.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

vanderson-de-oliveira-campos

Vanderson

Toujours là pour mettre un pied ou faire une balayette, moins pour faire des différences. Le Brésil de La cité de Dieu, pas celui des carnavals.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

balo

Folarin Balogun

Il a dansé le collé-serré avec Huijsen toute la soirée. Mais jamais en rythme.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

eric-dier

Eric Dier

Il ne les fait pas, ses 37 ans.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

thilo-kehrer

Thilo Kehrer

Directement impliqué sur autant de buts que Vinícius ce soir. Il aurait pu repartir avec le trophée d’homme du match.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

philipp-kohn

Philipp Köhn

90e minute : super intervention de Philipp Köhn sur ce corner ! Idéal pour bien entrer dans son match.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Revivez Real Madrid - Monaco (6-1)
21
Revivez Sporting - PSG (2-1)
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!