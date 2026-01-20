- C1
- J7
- Real Madrid-Monaco (6-1)
Les notes de Real-Monaco
L'AS Monaco s'est ridiculisée, à Madrid, en particulier son arrière-garde. Avec des individualités à ce niveau à l'image de Vinícius ou Camavinga, le Real n'était pas prenable.
Real Madrid
Vinícius Júnior
Allez, encore un but, et les sifflets se tairont.
Eduardo Camavinga
C’est pas réservé au numéro 5, les roulettes au Bernabéu ?
Federico Valverde
Il est latéral droit et capitaine du Real Madrid, il est solide, travailleur, décisif, et emmène toute son équipe dans son sillage. Il ne lui manque plus que la carte d’électeur chez Vox.
Franco Mastantuono
La longévité des Maroon 5, c’est quelque chose.
Kylian Mbappé
Le plus gros problème du Real Madrid s’appelle Kylian Mbappé. Et pour le résoudre, il peut compter sur Kylian Mbappé.
Thibaut Courtois
Si on inverse les gardiens ce soir, Álvaro Arbeloa fait ses cartons dans la nuit.
Jude Bellingham
Ils ont réussi à réveiller le Bellingham de 2023. Succulent, sauf pour Monaco.
Aurélien Tchouaméni
S’il en a marre qu’on l’aligne derrière, il devrait faire quelques boulettes de temps en temps. Des cours particuliers sont proposés sur la Côte d’azur.
Dani Ceballos
Le grand frère qui laisse marquer le petit pour éviter qu’il parte bouder.
AS Monaco
Maghnes Akliouche
D’habitude, quand il joue en bleu, Mbappé est dans son équipe. Et c’est quand même vachement plus simple.
Jordan Teze
Adilet Sadybekov l’aurait célébré, ce but.
MENÉ 4-0 MAIS IL ENLÈVE SON MAILLOT 🤯
Adilet Sadybekov inscrit le premier but à domicile de l’histoire du Kaïrat Almaty en Ligue des champions 👏
Ça valait bien une célébration même pour le 4-1 👀
#UCL pic.twitter.com/XmhaA9w7xl
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 20, 2026
Vanderson
Toujours là pour mettre un pied ou faire une balayette, moins pour faire des différences. Le Brésil de La cité de Dieu, pas celui des carnavals.
Folarin Balogun
Il a dansé le collé-serré avec Huijsen toute la soirée. Mais jamais en rythme.
Eric Dier
Il ne les fait pas, ses 37 ans.
Thilo Kehrer
Directement impliqué sur autant de buts que Vinícius ce soir. Il aurait pu repartir avec le trophée d’homme du match.
Philipp Köhn
90e minute : super intervention de Philipp Köhn sur ce corner ! Idéal pour bien entrer dans son match.
Par Jérémie Baron