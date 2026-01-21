Pocognoli : « Je ne changerais rien »

Non, rien de rien. Après la débâcle monégasque à Madrid (1-6), Sébastien Pocognoli estime que ses joueurs ont donné le maximum. « On avait de la place pour faire le jeu qu’on avait planifié de faire », estime le Belge, qui a subi la pire défaite de l’histoire de Monaco en Ligue des champions et qui a désormais plus perdu (huit fois) que gagné (sept fois) sur le banc de l’ASM. « Je n’ai pas de regrets sur l’approche du match, a-t-il poursuivi en conférence de presse, rapportée par L’Équipe. On a donné 90 % des buts, sur des situations sur lesquelles on n’est pas en difficulté. » Le Real a quand même tiré 25 fois au but.

« On doit assumer notre approche »

Quant à la question de savoir s’il craint pour son futur, voici la réponse de l’ancien coach de l’Union saint-gilloise : « C’est une question qui a le mérite d’être posée, parce que les faits sont là. Ce n’est pas valorisant pour l’équipe d’être associée à cette défaite. Par rapport à l’approche du match, je ne changerais rien. C’était clairement ce qu’on devait faire avec les joueurs qu’on avait à notre disposition. J’assume. On doit assumer notre approche. […]Sur mon futur, je suis assez serein. » Selon Opta, Pocognoli a le troisième pire ratio de victoires (44%) de l’histoire des coachs de Monaco, derrière Thierry Henry et Alberto Muro.

La force de conviction, ou de l’aveuglement.

