Vingt-deux ans après leur quart de finale époustouflant, Monaco et le Real Madrid se retrouvent mardi soir... dans un piteux état. Le Real vient de larguer Xabi Alonso et de sortir de la Coupe du Roi, tandis que l’ASM reste sur quatre défaites en championnat. Une affiche bien fiévreuse.

Elle est de retour, pour nous jouer des mauvais tours : ce n’est pas la Team Rocket, mais bien la grippe. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, l’ensemble des régions est concerné par l’épidémie. L’agence note aussi « une poursuite de l’augmentation des décès ». Le virus était responsable d’environ 17 600 morts l’an dernier. La prudence est de mise pour les publics les plus fragiles, dont font partie les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladie chronique… et les entraîneurs de football, toujours très menacés à partir du refroidissement des températures. Les disparitions brutales d’Enzo Maresca, Wilfried Nancy et Rúben Amorim sont venues nous rappeler à quel point l’hiver pouvait être impitoyable. Personne n’est épargné, pas même les clubs comme Monaco et le Real Madrid, pourtant habitués à un froid moins rude.

Quoi de neuf, Docteur ?

Le patient madrilène a commencé à consulter au mois de novembre. Les premiers symptômes sont apparus à Liverpool, d’où le Real est reparti la queue entre les jambes, clairement dominé par le champion d’Angleterre. La situation a duré plus d’un mois avec huit matchs, seulement deux victoires, des nuls contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1) et des défaites face au Celta (0-2) et Manchester City (1-2). La période des fêtes a remis un peu de joie dans la capitale avec une série de cinq succès… Un simple mirage, balayé par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2).

Le patient tousse sévèrement. Une toux sèche, la pire, celle qui te fait mal à la gorge rien que quand tu avales ta salive. Ni le sirop, ni les pastilles, ni les bons petits plats de mamie ne font effet. Florentino Pérez a donc décidé… de virer son médecin, incapable de trouver le bon remède. Le Docteur Alonso a fait des miracles en Allemagne, mais la patientèle n’est pas la même en Espagne. Un tour sur Doctissimo lui a permis d’identifier un toubib récemment diplômé, qui traînait justement dans le coin : le dénommé Álvaro Arbeloa Coca. Avantage non négligeable, il est aussi bien moins gourmand en matière d’honoraires.

La première consultation ne s’est pas très bien passée à Albacete. La deuxième était encore poussive – en même temps, personne n’est à l’aise quand il faut se déshabiller, même devant un médecin que l’on a déjà vu. Une lueur d’espoir dans ce marasme : le laboratoire KM7 a développé la goleadine, qui réussit jusque-là à maintenir les fonctions vitales du Real Madrid. Pour faire simple, c’est un peu comme l’Elaprase, l’un des médicaments les plus chers du marché, qu’il faut administrer chaque semaine par perfusion intraveineuse pour combattre le syndrome de Hunter, qui affecte la capacité à marcher et à respirer. C’est très, très, très cher payé, mais si ça permet de vivre à peu près normalement, on se débrouille pour trouver l’argent. Même si ça implique de vendre des aspirateurs.

La radiation de l’ordre au bout du chemin

La Côte d’Azur est souvent louée comme une destination favorable au rétablissement. Quoi de mieux que le soleil et l’air marin pour se retaper ? Malheureusement, dans certains cas, ça ne suffit pas. Arrivé à Monaco en octobre, Sébastien Pocognoli en fait l’amère expérience : 17 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Neuvième de Ligue 1, l’ASM est aujourd’hui plus proche du barragiste que du top 4. Les différents traitements prescrits par Pocognoli s’avèrent efficaces sur quelques jours, en témoigne un regain de forme éclatant pour battre le PSG, mais pas sur la durée. Depuis un mois et demi, Monaco alterne parfaitement : victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite… La même sensation que quand tu as froid tout en ayant de la fièvre.

L’avantage, c’est que l’ASM a perdu vendredi contre Lorient, ce qui signifie qu’elle gagnera face au Real ce mardi selon la loi des probabilités pocognolesques. Ce serait super, mais il en faudra plus pour sortir de cet état quasi végétatif. Il faut commencer par renforcer sa défense (immunitaire), et c’est pour ça que Wout Faes est arrivé. Maintenant, il faut espérer que le Belge soit plus marquant qu’un simple Actimel. Les ferments L. casei et les vitamines B6, c’est sympa, mais ce n’est pas ça qui changera considérablement ton état. La réputation du Docteur Pocognoli, de plus en plus menacé, est en jeu. Il se rapproche dangereusement d’une radiation de l’ordre des médecins sur le Rocher. Même entre malades, personne ne se fera de cadeaux. Et à l’heure actuelle, le Real est plutôt du genre à tousser, à avoir la goutte au nez et de la fièvre, alors que l’ASM souffre de troubles intestinaux. Le genre de matchs qui nous poussera peut-être à remettre un masque chirurgical.

Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?