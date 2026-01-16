Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d’affilée

Monaco 1-3 Lorient

Buts : Fati (76e) pour l’ASM // Dieng (68e), Makengo (85e) et Karim (87e) pour les Merlus

Un Rocher, ça coule à pic.

Dépassé par Lorient sur sa pelouse, Monaco enchaîne une quatrième défaite consécutive en Ligue 1 (1-3). Rien ne va plus sur le Rocher.

Les deux équipes proposent d’abord un premier acte fermé à double tour, en particulier des Monégasques appliqués à ne pas offrir autant d’espaces dans une défense renforcée par Wout Faes, titulaire quelques jours seulement après son arrivée. Aleksandr Golovin et Pablo Pagis s’offrent un duel de talents à distance, mais sans grand danger pour les portiers adverses. Jusqu’à ce débordement d’Igor Silva, dont le centre est repris victorieusement par Bamba Dieng. Problème : M. Delajod estime que Pagis, hors jeu de quelques centimètres, gêne Philipp Köhn : but refusé.

😮‍💨 𝗞𝗔𝗥𝗜𝗠 𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗘 𝗡𝗘𝗧𝗧𝗢𝗜𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗥𝗡𝗘 ! L'AS Monaco coule vers une quatrième défaite de suite en @Ligue1 !#ASMFCL pic.twitter.com/HUzaE1TwPp — L1+ (@ligue1plus) January 16, 2026

Bamba Dieng en feu, Monaco en crise

Ce n’est que partie remise pour le retour des vestiaires. Dieng, en grande forme depuis un mois (sept buts en quatre matchs), est cette fois dans les règles au moment d’aller glacer les malheureux 5 000 spectateurs présents (0-1, 68e). Quatrième défaite consécutive à venir en Ligue 1 pour Monaco ? Ansu Fati pense éviter une telle déconvenue en deux temps (1-1, 76e), mais ce Monaco est trop malade. Jean-Victor Makengo d’une frappe déviée (1-2, 85e) puis surtout Dermane Karim d’un superbe enroulé (1-3, 87e) font payer aux locaux leurs errements défensifs. Les Merlus reviennent à un point de leur adversaire du soir, qui pourrait glisser dans la deuxième partie du tableau à l’issue du week-end.

Vers un nouveau changement d’entraîneur à Monaco ? Adi Hütter est libre, si jamais.