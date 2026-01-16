S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J18
  • Monaco-Lorient (1-3)

Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d’affilée

TB
Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d’affilée

  Monaco 1-3 Lorient

Buts : Fati (76e) pour l’ASM // Dieng (68e), Makengo (85e) et Karim (87e) pour les Merlus

Un Rocher, ça coule à pic.

Dépassé par Lorient sur sa pelouse, Monaco enchaîne une quatrième défaite consécutive en Ligue 1 (1-3). Rien ne va plus sur le Rocher.

Les deux équipes proposent d’abord un premier acte fermé à double tour, en particulier des Monégasques appliqués à ne pas offrir autant d’espaces dans une défense renforcée par Wout Faes, titulaire quelques jours seulement après son arrivée. Aleksandr Golovin et Pablo Pagis s’offrent un duel de talents à distance, mais sans grand danger pour les portiers adverses. Jusqu’à ce débordement d’Igor Silva, dont le centre est repris victorieusement par Bamba Dieng. Problème : M. Delajod estime que Pagis, hors jeu de quelques centimètres, gêne Philipp Köhn : but refusé.

Bamba Dieng en feu, Monaco en crise

Ce n’est que partie remise pour le retour des vestiaires. Dieng, en grande forme depuis un mois (sept buts en quatre matchs), est cette fois dans les règles au moment d’aller glacer les malheureux 5 000 spectateurs présents (0-1, 68e). Quatrième défaite consécutive à venir en Ligue 1 pour Monaco ? Ansu Fati pense éviter une telle déconvenue en deux temps (1-1, 76e), mais ce Monaco est trop malade. Jean-Victor Makengo d’une frappe déviée (1-2, 85e) puis surtout Dermane Karim d’un superbe enroulé (1-3, 87e) font payer aux locaux leurs errements défensifs. Les Merlus reviennent à un point de leur adversaire du soir, qui pourrait glisser dans la deuxième partie du tableau à l’issue du week-end.

Vers un nouveau changement d’entraîneur à Monaco ? Adi Hütter est libre, si jamais.

TB

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 2j
81
36

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!