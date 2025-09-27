Lorient et Pablo Pagis écrasent Monaco

Lorient 3-1 Monaco

Buts : M. Bamba (40e) et P. Pagis (76e et 82e) pour les Merlus // Fati (90e+7, SP) pour l’ASM

Expulsion : Kehrer (38e)

Avec un nouveau Pagis, la Ligue 1 a de beaux jours devant elle…

C’est en effet en grande partie grâce à Pablo, fils de Mickaël, que Lorient a surclassé Monaco chez lui au Moustoir (3-1). Auteur d’un doublé après l’ouverture du score en première période de Mohamed Bamba, l’attaquant lorientais s’est fait un nom dans la ligue des talents, et de fort belle manière. D’abord par un slalom dans la défense monégasque pour permettre aux siens de faire le break, puis par une frappe exceptionnelle en guise de cerise sur le gâteau (barre rentrante, s’il vous plaît). Un après-midi parfait pour le FCL, qui grimpe à la neuvième place du classement.

Pablo Pagis, la calvitie est héréditaire et le touché de balle également. pic.twitter.com/dktwEWKi3D — Ibra 🇩🇿🇵🇸 (@IbraDJZDZ) September 27, 2025

Fati, seule consolation

Facile vainqueur de Metz le week-end dernier avec un Ansu Fati en pleine confiance, Monaco enregistre un nouveau faux pas et commence à inquiéter quant à son secteur défensif malgré l’arrivée de l’expérimenté Eric Dier. Au moins, son attaquant espagnol a pu conserver sa confiance individuelle par une réduction du score en toute fin de match sur penalty. Pas aidés par l’expulsion prématurée de leur capitaine, les Monégasques n’ont pas existé dans cette rencontre et perdent de précieux points dans un top 5 qui se tire la bourre : le club de la Principauté reste quatrième, au pied du podium.

Avant Manchester City, il y a de quoi s’inquiéter…