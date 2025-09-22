Ansu fatidique

Grand artisan de la victoire monégasque sur Metz ce dimanche avec un doublé (5-2), Ansu Fati nous revient en pleine forme, avec trois buts inscrits sur ses deux premiers matchs avec l'AS Monaco. Arrivé cet été en prêt dans l'ombre de Paul Pogba, l'ancien espoir du Barça revit et ses débuts ont tout du pari réussi.

Le 9 avril dernier, Ansu Fati touchait sans doute le fond. Ce soir de quart de finale aller, entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, avait accouché d’une scène terrible où l’ex-pépite des Blaugranas rentrait en jeu à la place du petit nouveau, un certain Lamine Yamal, qui lui a au passage chipé son numéro 10. Ayant pitié de son pote alors revenu d’un prêt improductif à Brighton, le môme avait demandé à céder sa place pour que Fati puisse avoir les dernières miettes du quignon. Un épisode qui aura eu raison de lui à Barcelone, et indirectement entraîné un nouveau chapitre de son livre. Toujours en Méditerranée, certes, mais dans un contexte bien plus favorable sur le Rocher que dans l’immensité et la pression catalanes. Cinq mois et douze jours après cette hontada, Ansu Fati est de retour. Prêté cet été à Monaco avec option d’achat dans l’ombre du Pogback, l’attaquant espagnol de 22 ans met tout le monde d’accord dans son nouveau chez-lui. Seule satisfaction de la déculottée infligée à Bruges ce jeudi (4-1), avec son premier pion inscrit depuis deux ans, Fati a confirmé sa bonne forme ce dimanche, en inscrivant un doublé contre Metz pour ses débuts dans le championnat de France. Un retour éclair, symbolisé par ce but exactement 38 secondes après son entrée sur le pré à la place de Paris Brunner, devenant au passage le joueur le plus rapide à trouver le chemin des filets pour ses débuts dans l’élite depuis Yacine Bammou en 2014 (32 secondes avec Nantes), comme relevé par Opta ce dimanche.

38 – Ansu Fati a inscrit son premier but en Ligue 1 38 secondes après y avoir effectué ses débuts, devenant le joueur le plus rapide à trouver le chemin des filets pour sa 1re dans l’élite depuis Yacine Bammou en 2014 (32'' avec Nantes). Anecdote. pic.twitter.com/MVGJ7TJL1k — OptaJean (@OptaJean) September 21, 2025

Daghe Ansu !

Donc non, le destin d’Ansu Fati ne le condamne pas, à l’instar des Bojan Krkić, Ibrahim Affelay et Cristian Tello, à tomber dans l’oubli et devenir un attaquant de seconde zone après avoir été considéré comme un futur crack du football mondial, relève désignée du numéro 10 de Lionel Messi au Barça. Dans la tranquillité de la Turbie et de Louis II, le natif de Bissau a l’air d’avoir trouvé un environnement adéquat pour redonner un élan à sa carrière. Si on a toujours du mal à comprendre les ambitions monégasques tant à l’échelle nationale qu’européenne, celles d’Ansu Fati sont très claires. Redonner un élan à sa jeune carrière après des années barcelonaises et brightoniennes (oui, ça se dit) bien galères, davantage placées sous le signe des blessures et des performances en demi-teinte que sous celui d’un crack de la Masia. Pour autant, à son arrivée en Principauté, Fati optait pour un discours qui a pu en surprendre plus d’un, teinté d’un soupçon de résignation quant à ce qu’on attendait de lui plus jeune. « Je ne suis pas revanchard. Je viens pour profiter du foot. Je suis venu ici pour donner tout ce que je sais faire et donner le meilleur à ce club. J’espère pouvoir vivre de belles choses ici à Monaco. Oui, tout changement est positif », expliquait-il lors de sa présentation, début juillet dernier. Comme s’il souhaitait se laisser porter par aucune autre chose que le football en lui-même, et non dans un objectif à court-moyen terme de côtoyer les sommets du foot mondial.

C’est en tout cas une stratégie qui marche, pour le moment et en attendant de voir si Fati ne sera pas trahi par ses pépins physiques. Entre 2019 et aujourd’hui, le néo-Monégasque s’est assis sur 131 rencontres à cause d’un physique qui n’a pas arrêté de le trahir depuis ses débuts. Soit 80% de ses matchs joués en carrière (162, au total). « On m’a souvent demandé quand il allait revenir, notre but était de le protéger et qu’il soit totalement prêt à jouer », explique Adi Hutter quant à la gestion du cas Fati, similaire avec celle de la Pioche, encore stockée dans la cabane au fond du jardin, du moins pour l’instant. « Selon moi, il est mieux de faire entrer Ansu en cours de match, même s’il est vu comme un titulaire. Ansu nous a montré qu’il était un buteur, tout en étant en capacité d’être dans la construction », poursuivait ce dimanche le technicien allemand, désireux de ne pas s’enflammer sur son nouveau poulain en le qualifiant toujours de supersub et sans doute d’avis de rester dans cette idée d’un retour progressif. En attendant, Monaco a flairé le bon coup, est l’un des quatre leaders de la Ligue 1 à égalité de points avec le PSG, Lyon et Strasbourg et s’est trouvé un bel argument offensif, capable de jouer un peu partout sur le front de l’attaque. Le plus dur est sans doute à venir pour Ansu Fati, dont le statut est toujours bien loin de ce qu’on lui promettait à l’époque du fameux câlin avec Messi. Ce qu’il a montré en l’espace de quatre jours est tout de même très encourageant, et devra se coupler avec une régularité qui rendrait bien des services à une formation monégasque encore en quête d’identité.

