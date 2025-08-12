Monaco : la jeunesse ne sera pas sacrifiée

S'il a déjà recruté Paul Pogba, Eric Dier et Ansu Fati, Monaco n'a pas non plus fait partir - pour le moment - Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir, ses plus grosses valeurs marchandes. L'ASM s'apprête à démarrer la saison en faisant cohabiter stars encombrantes et gestion des pépites. Avec ambition.

À Monaco, on n’aime pas trop le bruit, mais on aime quand même les sous. Après avoir perdu contre l’Espagne en finale des Jeux olympiques, Maghnes Akliouche a brillé toute la saison sous le maillot à la diagonale, a prolongé jusqu’en 2028, et son agent a logiquement reçu des coups de fil, comme celui de l’Inter. Alors que son club s’est proposé cet été de devenir l’école de la deuxième chance d’Ansu Fati et de Paul Pogba, l’international espoirs demeure, tout comme Eliesse Ben Seghir, attaché au Rocher. À quelques jours du début de la saison, Adi Hütter a la jolie mission de faire cohabiter tout ça.

Maghnétique sur son Rocher

Cet été, Maghnes Akliouche avait la porte ouverte à un départ. « Il n’y a pas beaucoup de clubs capables de le recruter, avait déclaré son DG Thiago Scuro début juillet, dans des propos rapportés par Ouest-France. J’ai beaucoup discuté avec lui ces derniers mois. Il doit être très intelligent dans son choix. Maghnes doit aller dans un endroit où le style lui correspond, où l’entraîneur et le club lui font vraiment confiance, afin de lui permettre de devenir international. Il le mérite. » Le prix de vente du natif de Tremblay-en-France a été fixé à 70 millions d’euros, soit la valeur de types comme Benjamin Šeško, Victor Osimhen, mais aussi Raheem Sterling et Lucas Hernandez, tous selon Transfermarkt. Signe que Monaco ne souhaite pas brader sa plus grosse valeur marchande, et c’est bien normal.

Acteur déterminant du podium des Monégasques, Maghnes Akliouche a confirmé sa belle saison 2023-2024. Mais la liste de ses prétendants s’est réduite au fur et à mesure des canicules. Arsenal s’est tourné vers Noni Madueke, Liverpool est parti avec Florian Wirtz, et le Bayer Leverkusen s’est jeté sur Malik Tillman et Ernest Poku. Reste donc l’Inter Milan, qui a vu Akliouche à l’œuvre en match amical samedi dernier. L’offensif a même marqué, et s’est montré bien en forme lors de la préparation des Monégasques. Le joueur de 23 ans s’apprête donc à rester. Il pourrait atteindre les 100 matchs avec son club formateur, tout en ayant vu son équipe se renforcer cet été. L’ASM n’a certes dépensé que trois petits millions d’euros, sans compter Abel Lorincz, son nouvel adjoint spécialiste des coups de pieds arrêtés, mais le Rocher commence sa saison avec plus d’expérience.

Rocher ferrailleur

Le projet monégasque est ambitieux, même avec le départ du jeune Saïmon Bouabré, envolé à Neom. Cette saison, Thiago Scuro souhaite voir un groupe « plus fort au niveau de l’état d’esprit. Depuis la première saison (2023-2024), on a beaucoup progressé. La saison dernière, il y a eu encore des améliorations. Nos leaders poussent le groupe à un haut niveau. Les joueurs reconnaissent qu’il est plus facile de travailler. Mais désormais, l’étape suivante consistera à être plus fort au niveau de l’état d’esprit, à vraiment croire qu’on peut aller loin en Ligue des champions, qu’on peut challenger Paris. » Si Adi Hütter arrive à faire cohabiter Pogba, Akliouche et les autres, ça aura de la gueule.

Dans ce contexte, contrairement à Matthis Abline (la comparaison s’arrête là), Akliouche ne part pas au bras de fer. Son état d’esprit semble donc orienté vers Monaco, et la perspective de jouer avec des gros calibres le séduire. « On ne s’est jamais plaint. Qu’il jouait ou pas, on les laissait travailler. Aujourd’hui, on voit que ça a été une bonne chose pour nous et pour Monaco », expliquait son papa à la Toussaint. Rien de cela ne semble avoir changé. Les Monégasques peuvent en profiter.

Monaco serait intéressé par un gros poisson de Premier League