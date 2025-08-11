S’abonner au mag

L'Inter sur la piste d'un espoir tricolore

Tout ça grâce à un match amical.

Selon L’Equipe et RMC Sport, Maghnes Akliouche serait courtisé par l’Inter. Auteur du seul but monégasque lors du match amical contre les Nerazzuri (1-2), l’international espoir tricolore pourrait donc s’envoler de l’autre côté des Alpes pour poursuivre sa carrière.

Un bon de sortie à 70 millions d’euros

Annoncé sur le départ depuis la fin de la saison dernière, Monaco a toutefois fixé des limites à la sortie de son milieu offensif. Pour s’attacher les services du vice-champion olympique, sous contrat avec le club du Rocher jusqu’en 2028, il faudra que les clubs acheteurs déboursent 70 millions d’euros. Selon L’Equipe, une autre grosse écurie européenne dont le nom n’a pas filtré s’est également positionnée. De son côté le joueur n’a rien laissé paraître à l’issue de la rencontre face à l’Inter : « On a bien bossé pour être prêts pour Le Havre avec le staff qui fait un gros travail, donc notre objectif est désormais de bien commencer dès samedi prochain ». 

Reste à savoir si le joueur de 23 ans sera toujours monégasque d’ici samedi.

