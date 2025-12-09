S’abonner au mag
  • C1
  • J6
  • Inter-Liverpool (0-1)

En pleine crise, Liverpool repart de l’Inter avec une victoire

JD
En pleine crise, Liverpool repart de l’Inter avec une victoire

Inter Milan 0-1 Liverpool

But : Szoboszlai (88e, SP) pour les Reds

Englué dans le ventre mou de Premier League, miné par les déclarations de Mohamed Salah et un Arne Slot en manque de solutions, Liverpool vit beaucoup mieux ses soirées européennes. Sur la pelouse de l’Inter, les Reds ont affiché un visage combatif ce mardi soir, se procurant les meilleures occasions et manquant de rentrer au vestiaire avec un but d’avance, si seulement la tête d’Ibrahima Konaté n’avait pas été annulée par la VAR pour une faute de main de Hugo Ekitiké dans la surface…

Szobosz de fin

Comme si le destin voyait rouge, Alison réalise une parade cruciale au bout du (très) long temps additionnel du premier acte (7 minutes) et entretient l’espoir des siens. Des espoirs qui manquent de se concrétiser en seconde période, entre une cagade d’Isak, un raté de Bradley et une baisse de rythme générale qui annonce le seul 0-0 de ce mardi soir.

Et puis il y a cette faute de Bastoni dans la surface. Un tirage de maillot en apparence banal sur Wirtz, mais qui se révèle fatal après intervention de la VAR : penalty. Szoboszlai frappe en force, Sommer part du bon côté, mais se révèle impuissant face à la tentative du Hongrois. À deux minutes de la fin du temps réglementaire, les Reds valident leur quatrième succès européen de la saison et remontent provisoirement dans le top 8.

Et si le plus cours chemin pour la qualification européenne était tout simplement de remporter cette édition ?

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
109
Réactions
10
Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)
Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!