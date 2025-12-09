En pleine crise, Liverpool repart de l’Inter avec une victoire

Inter Milan 0-1 Liverpool

But : Szoboszlai (88e, SP) pour les Reds

Englué dans le ventre mou de Premier League, miné par les déclarations de Mohamed Salah et un Arne Slot en manque de solutions, Liverpool vit beaucoup mieux ses soirées européennes. Sur la pelouse de l’Inter, les Reds ont affiché un visage combatif ce mardi soir, se procurant les meilleures occasions et manquant de rentrer au vestiaire avec un but d’avance, si seulement la tête d’Ibrahima Konaté n’avait pas été annulée par la VAR pour une faute de main de Hugo Ekitiké dans la surface…

Szobosz de fin

Comme si le destin voyait rouge, Alison réalise une parade cruciale au bout du (très) long temps additionnel du premier acte (7 minutes) et entretient l’espoir des siens. Des espoirs qui manquent de se concrétiser en seconde période, entre une cagade d’Isak, un raté de Bradley et une baisse de rythme générale qui annonce le seul 0-0 de ce mardi soir.

Et puis il y a cette faute de Bastoni dans la surface. Un tirage de maillot en apparence banal sur Wirtz, mais qui se révèle fatal après intervention de la VAR : penalty. Szoboszlai frappe en force, Sommer part du bon côté, mais se révèle impuissant face à la tentative du Hongrois. À deux minutes de la fin du temps réglementaire, les Reds valident leur quatrième succès européen de la saison et remontent provisoirement dans le top 8.

88 - Dominik Szoboszlai’s penalty was Liverpool’s latest ever winning goal scored away from home in the UEFA Champions League (87:24), as well as their second-latest penalty winner in the competition, after Steven Gerrard in September 2014 (92:29 v Ludogorets). Leader. pic.twitter.com/iiAwruSEe2 — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025

Et si le plus cours chemin pour la qualification européenne était tout simplement de remporter cette édition ?

