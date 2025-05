Pour Virgil van Dijk, l’Inter a un petit avantage sur le PSG

Le PSG en outsider pour VVD ?

Plus les jours passent, plus la tension monte et les nerfs se tendent chez les supporters parisiens. Dans six jours à peine, le Paris Saint-Germain affrontera l’Inter pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. Si certains donnent des conseils à la bande de Luis Enrique, d’autres pronostiquent le résultat final. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Virgil van Dijk a livré ses impressions en amont du choc franco-italien.

L’expérience des anciens comme argument

Le titre de Premier League fraîchement soulevé ce dimanche contre Crystal Palace à Anfield (1-1), le Néerlandais peut enfin souffler après 49 matchs joués avec les Reds cette saison. Donc ne comptez pas sur lui pour se taper du foot ce samedi 31 mai. « Non, je ne la regarderai sans doute pas. Je veux profiter de mes vacances », lâche-t-il en souriant. Avant de revenir plus sérieusement sur un potentiel favori.

« Non, je ne pense pas (qu’il y ait un favori). J’ai affronté le PSG récemment, il m’a fait une forte impression. Quant à l’Inter, j’ai croisé sa route par le passé et je connais bien deux de ses joueurs, mes compatriotes Denzel Dumfries et Stefan de Vrij, commence celui qui s’est fait malmener par les attaquants parisiens en mars dernier. Peut-être que l’Inter a un peu plus d’expérience (que le PSG), étant donné qu’elle a disputé la finale de la Ligue des champions récemment », estime finalement l’homme de 33 ans, alors qu’il fait écho au rendez-vous perdu contre Manchester City en 2023, sur le petit score d’1-0.

Virgil van Dijk est aussi revenu sur la cruelle élimination aux tirs au but à domicile contre le PSG en huitièmes de finale de la compétition (1-1 score cumulé, 1-4 TAB). « Au bout du compte, le match avait été assez équilibré et il s’est joué aux tirs au but, qui s’apparentent à une loterie. Les Parisiens sont passés, bravo à eux. Actuellement, ils sont dans une très bonne dynamique, guidés par un très bon manager dont ils ont parfaitement adopté les principes de jeu. » Les hommes d’Arne Slot ont pu se réconforter avec une Premier League chipée à Manchester City pour la première fois depuis 2020.

Contrairement à l’ex-Marseillais Basile Boli, pas sûr que VVD ne supporte le PSG tout de même.

