  • Liga F
  • J15
  • FC Barcelone-Madrid CFF (12-1)

Le FC Barcelone met 12-1 à Madrid

JB
Le FC Barcelone met 12-1 à Madrid

Prémonitoire ? À la veille du Clásico en finale de la Supercoupe d’Espagne, dimanche à Djeddah, l’équipe féminine du Barça s’est largement imposée ce samedi soir face au Madrid… CFF (pour Madrid Club de Fútbol Femenino), équipe qui n’a pas de lien avec le grand rival des Catalans. Reste que le score donne le vertige : douze buts à un. Il s’agit de la plus large victoire du Barça depuis la professionnalisation du championnat espagnol en 2021.

Un quadruplé de Pajor

Et une liste de buteuses qui ne tiendrait pas dans un tweet : Ewa Pajor (9e, 21e, 38e & 58e), Carla Julià Martínez (25e), Sydney Schertenleib (28e, 71e), Esmee Brugts (43e), Núria Mendoza (46e CSC), Alexia Putellas (52e), Ainoa Gomez (68e) et enfin Claudia Pina (81e). En face, seule Emilie Nautnes (49e) a réussi à sauver l’honneur de la capitale.

À Lamine Yamal et consorts de faire le même boulot face à l’autre Madrid, maintenant.

Le grand Barça trop fort pour le Paris FC, les Lyonnes croquent l’Atlético

JB

