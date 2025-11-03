S’abonner au mag
Le Barça a vu une série folle prendre fin

Un petit tremblement de terre.

Ce dimanche, le Barça féminin s’est incliné sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0), pour le compte de la neuvième journée de Liga F. S’il s’agit de la première défaite du club catalan en championnat cette saison, c’est aussi la première fois depuis 2 109 jours que les Barcelonaises ne trouvent pas le chemin des filets. La dernière fois, c’était pour un match nul face à l’Atlético, en janvier 2020.

Le Barça écrase toujours autant le championnat

Une statistique d’autant plus impressionnante que les Catalanes sont habituées à mettre des tartes à tous leurs adversaires. Lors des quatre saisons précédentes, elles ont tourné à 4,5 buts par match en Liga F, pour un total de 542 buts en 120 rencontres.

En tête de la Liga F avec 39 buts en 9 rencontres, les coéquipières de la Ballon d’or Aitana Bonmati ont quatre points d’avance sur le Real Madrid. La victoire de la Real Sociedad, troisième du championnat, est une véritable anomalie, et ce, malgré une domination outrageuse des Catalanes pendant la rencontre (79% de possession de balle).

Pas d’inquiétude, elles gagneront quand même à la fin.

